بالصور.. حملة مروية في طرابلس و أبو سليم تسجل 1000 مخالفة...

أجرت وزارة الداخلية في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الأحد، حملة مرورية بهدف ضبط المخالفات المرورية المؤدية إلى اختناقات في طرقات العاصمة طرابلس، وإحالتها إلى منظومة المخالفات بمديرية أمن طرابلس.
وقالت منصة «حكومتنا» التابعة للمركز الإعلامي للحكومة، في بيان، إن «مديرية أمن طرابلس، بدأت منذ صباح اليوم، حملة تفتيش مروري بهدف ضبط المخالفات المرورية المؤدية إلى اختناقات في طرق العاصمة».
وتستهدف الحملة ضبط المخالفين، وإحالتهم إلى منظومة المخالفات المركزية، وفق البيان.
شرطة أبوسليم تضبط 1000 مخالفة مرورية
في سياق متزامن، أعلنت شرطة مرور أبوسليم مواصلة حملتها الأمنية على المخالفين داخل منطقة المشروع، مؤكدة تحريرها أكثر من ألف مخالفة مرورية، وضبط أكثر من 260 سيارة دون رخص قيادة أو لوحات معدنية.
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