بالصور.. حملة مروية في طرابلس و أبو سليم تسجل 1000 مخالفة

القاهرة - بوابة الوسط

أجرت وزارة الداخلية في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الأحد، حملة مرورية بهدف ضبط المخالفات المرورية المؤدية إلى اختناقات في طرقات العاصمة طرابلس، وإحالتها إلى منظومة المخالفات بمديرية أمن طرابلس.

وقالت منصة «حكومتنا» التابعة للمركز الإعلامي للحكومة، في بيان، إن «مديرية أمن طرابلس، بدأت منذ صباح اليوم، حملة تفتيش مروري بهدف ضبط المخالفات المرورية المؤدية إلى اختناقات في طرق العاصمة».

وتستهدف الحملة ضبط المخالفين، وإحالتهم إلى منظومة المخالفات المركزية، وفق البيان.

شرطة أبوسليم تضبط 1000 مخالفة مرورية

في سياق متزامن، أعلنت شرطة مرور أبوسليم مواصلة حملتها الأمنية على المخالفين داخل منطقة المشروع، مؤكدة تحريرها أكثر من ألف مخالفة مرورية، وضبط أكثر من 260 سيارة دون رخص قيادة أو لوحات معدنية.

مديرية أمن طرابلس تجري حملة تفتيش مروري بهدف ضبط المخالفات 27 أغسطس2023(منصة حكومتنا)

شرطة أبوسليم تضبط 1000 مخالفة مرورية 27 أغسطس2023(مديرية أمن طرابلس)

شرطة أبوسليم تضبط 1000 مخالفة مرورية 27 أغسطس2023(مديرية أمن طرابلس)