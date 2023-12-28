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شاهد في «تغطية خاصة»:‎ كارثة درنة.. في حضن الفساد وتحت مجهر القضاء

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 ديسمبر 2023, 10:08 مساء
شاهد في «تغطية خاصة»:‎ كارثة درنة.. في حضن الفساد وتحت مجهر القضاء
برنامج «تغطية خاصة» على قناة «الوسط» (Wtv)، الأربعاء 28 ديسمبر 2023
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ناقشت قناة «الوسط» (Wtv) في تغطيتها الخاصة مساء اليوم الخميس ملف كارثة درنة بعد إحالة مسؤولين إلى المحاكمة بعد رفع النيابة العامة الدعوى الجنائية حيالهم، في وقت لا يزال ملف إعمار المدينة يواجه عراقيل وسط مخاوف من أن يذهب إلى أحضان الفساد.

وبدأت غرفة الاتهام بمحكمة درنة الابتدائية أولى جلسات محاكمة 16 مسؤولا عن كارثة الفيضانات التي اجتاحت المدينة ومناطق الجبل الأخضر في سبتمبر الماضي مخلفة أكبر كارثة إنسانية في تاريخ ليبيا.

- حماد يعين بالقاسم خليفة حفتر على رأس صندوق إعادة إعمار درنة
- محكمة درنة تبدأ أولى جلسات محاكمة 16 مسؤولا عن «حادثة الفيضانات»

وأفادت مصادر قناة «الوسط» بأن المحكمة قضت اليوم الخميس باستمرار حبس 14 متهمًا ومحاكمة اثنين غيابيًا، وحجز الدعوة إلى 11 يناير المقبل.

وتشمل قائمة المتهمين رئيس صندوق إعمار مدينة درنة وعضو اللجنة المالية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمارها، على ما أفاد بيان صدر عن مكتب النائب العام مساء أمس الأربعاء.

وفي سياق آخر، كلف رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، أمس الأربعاء، بالقاسم خليفة حفتر مديرًا تنفيذيًا لصندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة.

ويناقش البرنامج مجريات المحاكمة وإمكانية أن تمتص غضب الليبيين، وذلك مع كل من: أستاذ القانون العام مجدي الشبعاني، ورئيس لجنة دعم وإدارة أزمة درنة عزوز بوحمرة، والخبير الجيولوجي أجويدة بوبيضة، ووكيل النيابة بمكتب النائب العام على زبيدة.

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