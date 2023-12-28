الدبيبة يطالب الإدارات الحكومية بإقفال الحسابات الختامية قبل نهاية يناير

القاهرة - بوابة الوسط

طالب رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة الإدارات الحكومية كافة بمباشرة إجراءات الجرد السنوي للعام المالي 2023، وإعداد التسويات المالية وإقفال الحسابات الختامية عن العام، وإحالته إلى وزارة المالية وديوان المحاسبة في موعد أقصاه نهاية شهر يناير المقبل.

جاءت مطالبة الدبيبة في كتاب وجهه إلى الأمين العام لديوان مجلس الوزراء ورؤساء ومديري الهيئات والمصالح والأجهزة والمؤسسات والمراكز التابعة لمجلس الوزراء والوزارات، ونشره المكتب الإعلامي لرئيس «حكومة الوحدة الوطنية» عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم الخميس.

إجراءات الجرد السنوي

وطلب الدبيبة من الجهات الحكومية مباشرة إجراءات الجرد السنوي للأصول الثابتة والموجودات المقيدة لديها للعام المالي 2023، وإحالة صورة منه إلى «وزارة المالية وديوان المحاسبة في موعد أقصاه 31 يناير 2024».

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ودعا الدبيبة كذلك الإدارات الحكومية إلى «إعداد التسويات المالية وإقفال الحسابات الختامية عن العام المالي 2023 وإحالتها إلى وزارة المالية وديوان المحاسبة»، و«إعداد تقارير الإيرادات والمصروفات الفعلية عن العام المالي 2023، وإحالتها لوزارة المالية ذات الاختصاص».