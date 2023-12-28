الباعور يناقش مع السايح الإجراءات لضمان مشاركة الجاليات في الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

بحث المكلف تسيير أعمال وزارة الخارجية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» الطاهر الباعور مع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح سبل دعم جهود التنسيق المشترك لتنفيذ الانتخابات الوطنية، والإجراءات المتخذة لضمان مشاركة الجاليات الليبية في الخارج.

وتناول اللقاء الذي عُقد في ديوان الخارجية بالعاصمة طرابلس الدعم الفني المقدم من المجتمع الدولي لتعزيز وتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حسب ما جاء على صفحة «حكومتنا» في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الخميس.

الاستعدادات للانتخابات المحلية

وتواصل مفوضية الانتخابات استعداداتها لإجراء انتخابات المجالس البلدية المقررة مطلع العام المقبل، إذ انتهت يوم الثلاثاء الماضي دورة تدريب في هذا الإطار تستهدف 16 موظفا من مركز الاتصال والمساعدة التابع للمفوضية.

وأوضحت المفوضية أن البرنامج التدريبي للدورة يشرف عليه قسم التدريب بالمفوضية، ويتضمن معلومات تعريفية عن المفوضية والأطر القانونية المتعلقة بالعملية الانتخابية، وآلية تسجيل الناخبين، إضافة إلى المعلومات المتعلقة بكيفية الرد على أسئلة المواطنين والمعلومات التي ينبغي توافرها لدى موظف مركز الاتصالات.