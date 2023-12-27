بالصور.. انتشال جثة يرجح أنها لإحدى ضحايا كارثة «دانيال» في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الهلال الأحمر في درنة انتشال جثة يرجح أنها لإحدى ضحايا كارثة «دانيال»، التي ضربت المدينة وعددا من مدن شرق البلاد في سبتمبر الماضي.

وأشار الهلال الأحمر، في بيان صحفي، إلى «ورود بلاغ عن وجود جثة متحللة في أحد المنازل بشارع حشيشة»، منوها إلى أن «فريق انتشال الجثث التابع لمكتب الحماية انتشل الجثة، ونقلها إلى ثلاجة مستشفى مدخل المدينة، لاستكمال باقي الإجراءات مع الجهات المختصة».

ضحايا فيضانات درنة

ويرجح أن تكون الجثة لإحدى ضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت المدينة، بحسب الصور التي نشرتها جمعية الهلال الأحمر - فرع درنة لمتطوعيها في أثناء انتشال ونقل الجثمان.

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وحسب آخر بيانات صدرت عن الجهات المسؤولة، فقد أسفرت فيضانات درنة عن مصرع 4352 شخصا على الأقل، ونزوح أكثر من 43 ألفا، في حين لا يزال ثمانية آلاف آخرين مفقودين جراء الفيضانات الناجمة عن انهيار سدي المدينة.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر - فرع درنة، في وقت سابق من هذا الشهر، انتشال جثة متحللة من «مدرسة الزهراء» في المدينة، ونقلها إلى ثلاجة مستشفى مدخل المدينة، لاستكمال باقي الإجراءات اللازمة حيالها مع الجهات المختصة.

انتشال جثة يرجح أنها لإحدى ضحايا كارثة «دانيال» في درنة، 27 ديسمبر 2023. (الهلال الأحمر)

انتشال جثة يرجح أنها لإحدى ضحايا كارثة «دانيال» في درنة، 27 ديسمبر 2023. (الهلال الأحمر)