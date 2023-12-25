الدبيبة يجدد التأكيد على موقف ليبيا الثابت لدعم القضية الفلسطينية ورفض العدوان على غزة

القاهرة - بوابة الوسط

جدد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة التأكيد على موقف ليبيا الثابت لدعم القضية الفلسطينية والرافض للعدوان «الإسرائيلي» على قطاع غزة، وفق منصة «حكومتنا».

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الإثنين في مكتبه بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس نائب رئيس الوزراء ووزير الإعلام الفلسطيني نبيل أبوردينة.

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وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية في فلسطين، وآلية تقديم المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة، إضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وحضر اللقاء وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، والمكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية الطاهر الباعور، والسفير الفلسطيني لدى ليبيا محمد رحال.

لقاء الدبيبة وأبوردينة بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، الإثنين 25 ديسمبر 2023. (حكومتنا)