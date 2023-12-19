«تشريعية النواب» تناقش مشروع قانون زيادة رواتب العدل والهيئات القضائية

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب مفتاح اكويدير مع رئيس النقابة العامة لموظفي العدل والهيئات القضائية، الطاهر كشير، مشروع قانون زيادة رواتب العدل والهيئات القضائية المقدم من النقابة، بحسب ما أعلنه الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

وحضر الاجتماع، الذي عقد بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، اليوم الثلاثاء، عضو المجلس الصالحين عبدالنبي، ونائب رئيس النقابة العامة لموظفي العدل والهيئات القضائية صلاح طاهر.

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وأشار بليحق، في تصريحه الذي نشره عبر صفحته على «فيسبوك»، إلى أن «رئيس النقابة العامة لموظفي العدل والهيئات القضائية قدم لعضوي مجلس النواب مفتاح اكويدير والصالحين عبدالنبي شهادتي شكر، تقديرا لجهودهما المبذولة، ودورهما في الوقوف مع النقابة».

النائبان مفتاح كويدير والصالحين عبدالنبي مع رئيس نقابة العدل والهيئات القضائية ونائبه. (مجلس النواب)