وصول شحنة أكسجين سائل لمستشفى بن سينا بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

وصلت شحنة أكسجين سائل، اليوم السبت، إلى مستشفى بن سينا التعليمي في سرت.

وتحتوي الشحنة على عشرة آلاف لتر مكعب من الأكسجين السائل وقادمة من مصنع الأكسجين وادي الربيع طرابلس، وفق ما أفادت مصادر من المستشفى «بوابة الوسط».

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وتوفر الشحنة الأكسجين لعدد من أقسام المستشفى بعد ربطها على المنظومة الداخلية، منها أقسام العناية الفائقة والحضانة والعمليات الكبرى وعمليات النساء والولادة.