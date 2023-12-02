افتتاح قسمي العناية الفائقة والعمليات في مستشفى بن سينا بسرت (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح عميد بلدية سرت مختار المعداني اليوم السبت قسمي العناية الفائقة والعمليات في مستشفى بن سينا التعليمي بعد إجراء أعمال صيانة لهما.

حضر الافتتاح مدير عام مستشفى بن سينا علي الجروشي ومساعده جادالله درياق ومدير عام صندوق إعمار سرت وعدد من مسؤولي القطاعات بالمستشفى.

وقالت البلدية في بيان إن الصيانة جرت وفق أحدث المواصفات العالمية ليضاف القسمان إلى باقي الأقسام التي تمت صيانتها.

25 سرير عناية.. و9 غرف عمليات

ويضم قسم العناية بعد التحديث 25 سريرا مجهزا، وينقسم إلى غرفة عناية باطنة وغرفتين لعناية الجراحة، فيما تضم غرف العمليات 9 غرف تم تجهيز 6 منها بأفضل المواصفات بعد أن كانت تحتوي على أربع غرف للعمليات فقط.

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وقال الجروشي إنه يتوجه بالشكر إلى قوات القيادة العامة «على دعمها اللامحدود وعطائها الدائم للمستشفى من خلال صيانة العديد من الأقسام الطبية التي ابتدأت بقسم الأطفال وقسمي الباطنة والجراحة وقسم النساء والولادة وقسم حديثي الولادة ودعمهما بالأجهزة كافة».

من جانبه، قال المعداني إن «قوات القيادة العامة سيكون لها دور كبير في إعمار مدينة سرت».

مستشفى بن سينا التعليمي بعد افتتاح قسمي العناية الفائقة والعمليات، 2 ديسمبر 2023 (بلدية سرت)

من افتتاح قسمي العناية الفائقة والعمليات بمستشفى بن سينا التعليمي في سرت، 2 ديسمبر 2023 (بلدية سرت)

مستشفى بن سينا التعليمي بعد افتتاح قسمي العناية الفائقة والعمليات، 2 ديسمبر 2023 (بلدية سرت)

مستشفى بن سينا التعليمي بعد افتتاح قسمي العناية الفائقة والعمليات، 2 ديسمبر 2023 (بلدية سرت)