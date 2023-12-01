الدبيبة يفتتح مستشفى العجيلات العام بعد صيانته

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة اليوم الجمعة مستشفى العجيلات العام بعد صيانته وتجهيزه.

وتعد صيانة المستشفى ضمن مشروعات مبادرة «عودة الحياة» في القطاع الصحي، وذلك بعدما ظل المستشفى خارج الخدمة لسنوات، حسب ما جاء على صفحة «حكومتنا» في موقع «فيسبوك».

الدبيبة يتفقد مشروعات بالطريق الساحلي

وقبل الافتتاح، تفقد الدبيبة رفقة مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش أعمال صيانة وتطوير القاطع الغربي بالطريق الساحلي البالغ طوله ما يقارب 160 كيلومترا وبعرض 12 مترا، حيث وقف على سير الأعمال بالقاطع الثالث الممتد من جسر بئر الغنم إلى صبراتة.

- الدبيبة يوجه بإدخال بند الإنارة في مشروعات الطريق الساحلي

وأكد الدبيبة ضرورة تضمين الإنارة بالبرنامج التطويري وتشييد الحواجز الخرسانية لتوفير الحماية اللازمة، مشددا على الالتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ.