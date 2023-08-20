وصول دفعة من العناصر الطبية المساعدة البنغال إلى سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أكد نائب مدير عام مستشفى بن سينا التعليمي بسرت د. جادالله درياق، وصول الدفعة الأولى من العناصر الطبية المساعدة الوافدة من بنغلاديش.

وقال درياق في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الدفعة الأولى من الممرضين والممرضات البنغال جرى تنسيبهم فور وصولهم بقسمي العمليات المركزية والعناية الفائقة بالمستشفى.

واستقبل الدفعة لدى وصولهم المستشفى المدير العام د. علي الجروشي، والمدير العام المساعد د.جاد الله درياق، ومدير إدارة الخدمات الطبية د.عوض عبدالله، ورئيس وحدة التمريض بالمستشفى الممرضة فاطمة العماري.

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وجرى استقطاب العناصر الطبية بعد خضوعها لامتحانات من قبل لجنة مشكلة من وزير الصحة رمضان أبوجناح، أوفدت لدولة بنغلاديش بموجب القرار رقم 705 لسنة 2022.

تأتي هذه الخطوة حرصًا من إدارة المستشفى لإيجاد حلول لمشكلة نقص العناصر الطبية والطبية المساعدة وتدعيم مختلف الأقسام بالكوادر البشرية.