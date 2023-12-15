شركة «سرت» تناقش إمكانية صيانة ميناء مرسى الحريقة

القاهرة - بوابة الوسط

قالت شركة «سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز» إنها ناقشت مع شركة الوطن القابضة إمكانية تنفيذ صيانة لميناء مرسى الحريقة.

وأوضحت الشركة، في بيان أمس الخميس، أن رئيس مجلس الإدارة مصطفى هماد بحث مع وفد من شركة «الوطن» إمكانية التعاون المشترك في إنجاز عدد من مشاريع الصيانة، منها ميناء مرسى البريقة وكاسر الأمواج ورصيف الشحن.

مخطط لصيانة عمليات بحرية بمرسى الحريقة

وعلى هامش زيارة وفد من شركة «الوطن» المرسى، أجرى الوفد جولة بحرية على متن القاطرة «البريقة»، تعرفوا خلالها على نشاط الشركة البحري، وأعمال الصيانة المخططة في العمليات البحرية.

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بينما حضر اللقاء عضو مجلس الإدارة للعمليات بشركة سرت أحمد المهشهس، وعدد آخر من المسؤولين بالشركة، منهم مديرو الخدمات والتخطيط والعمليات البحرية.

مسؤولون بشركة سرت خلال الاجتماع مع وفد من شركة الوطن لمناقشة تنفيذ صيانة بمرسى الحريقة (شركة سرت)