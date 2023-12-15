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إعادة 136 مهاجرًا من بنغازي إلى بنغلاديش

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 ديسمبر 2023, 07:30 مساء
إعادة 136 مهاجرًا من بنغازي إلى بنغلاديش
من رحلة العودة الطوعية للمهاجرين البنغاليين من بنغازي إلى العاصمة دكا، 13 ديسمبر 2023 (المنظمة الدولية للهجرة)
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أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا تسيير رحلة لعودة المهاجرين طوعية إلى العاصمة البنغالية دكا، بما يشمل 136 مهاجرًا.

وقالت المنظمة إنها سيرت أول من أمس الأربعاء رحلة عودة إنسانية طوعية مستأجرة من بنغازي إلى دكا في بنغلاديش. وأضافت: «كان على متن الطائرة 136 مهاجرًا (4 إناث و132 ذكرًا)، من بينهم 41 يعانون حالات طبية، وعائلتان».

فريق طبي يرافق الرحلة
رافق الرحلة فريق طبي مختص، لضمان صحة كل راكب طوال المسافة من بنغازي إلى دكا، وكذلك ضمان عودة كريمة وآمنة إلى الوطن، حسب المنظمة.

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وخلال العام 2022، دعمت المنظمة العودة الطوعية لأكثر من 11 ألف مهاجر غير شرعي من ليبيا إلى 21 دولة.

وأوضحت «الدولية للهجرة» في تقرير سابق عن الوضع خلال العام الماضي أن المهاجرين يواجهون تحديات ومخاطر مثل «العنف والاستغلال والاحتجاز التعسفي والظروف المعيشية المحفوفة بالمخاطر وسوء المعاملة على يد المهربين وتجار البشر».

من رحلة العودة الطوعية للمهاجرين البنغاليين من بنغازي إلى العاصمة دكا، 13 ديسمبر 2023 (المنظمة الدولية للهجرة)
من رحلة العودة الطوعية للمهاجرين البنغاليين من بنغازي إلى العاصمة دكا، 13 ديسمبر 2023 (المنظمة الدولية للهجرة)
من رحلة العودة الطوعية للمهاجرين البنغاليين من بنغازي إلى العاصمة دكا، 13 ديسمبر 2023 (المنظمة الدولية للهجرة)
من رحلة العودة الطوعية للمهاجرين البنغاليين من بنغازي إلى العاصمة دكا، 13 ديسمبر 2023 (المنظمة الدولية للهجرة)
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