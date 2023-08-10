الفلبين تخفض مستوى التنبيه لرعاياها في ليبيا: إما البقاء أو العودة الطوعية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الخارجية الفلبينية إن العاملين الفلبينيين في ليبيا لديهم خيار البقاء أو العودة الطوعية إلى الوطن إذا كانوا يخشون على حياتهم، حيث لا يزال الوضع الأمني في ليبيا «هشًا».

وأضافت وزارة الشؤون الخارجية في بيان نقلته جريدة «بيزنس ميرور» الفلبينية، أن هناك حوالي 2300 فلبيني يعملون في ليبيا ومعظمهم ممن لهم «خبرة طويلة» بالفعل في الصراع ويفضلون البقاء.

الفلبين تغير مستوى التنبيه

وأجرت الوزارة تغييرات على نصيها الإرشاديين للفلبينيين الذين يعيشون في طرابلس وخارج طرابلس. فمنذ العام 2019، صدرت أوامر للعمال الفلبينيين الذين يعيشون في دائرة نصف قطرها 100 كيلومتر بطرابلس بإخلاء ليبيا (مستوى الإنذار 4). وبالنسبة لأولئك الذين يعيشون خارج طرابلس، طُلب منهم فقط البقاء في حالة تأهب والاستعداد لدعوات الإخلاء المحتمل (مستوى الإنذار 2).

الآن ، وضعت وزارة الخارجية البلد بأكمله تحت مستوى تنبيه واحد للأزمات 3، وهو العودة الطوعية إلى الوطن.

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وقالت الوزارة: «جاء القرار بناء على ملاحظة أنه في حين أن الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا لا تزال هشة، فقد حدثت تحسينات كبيرة في البلاد منذ عام 2019»، وأضافت: «العمال الفلبينيين في الخارج ينظرون إلى البلاد على أنها آمنة ومأمونة».

وحسب «بيزنس ميرور»، فإن «هذا التصور للأمان يرتكز على حقيقة أن معظم العمال الفلبينيين الذين بقوا في ليبيا هم من الذين لديهم خبرة طويلة، بعد أن نجوا من الحروب الأهلية في عامي 2011 و 2014-2020 ، والقتال مع داعش الذي صاحب الحروب الأهلية، وبالتالي التكيف مع عدم الاستقرار في البلاد».

انخفاض قضايا العمل المعلقة

وأشارت الجريدة الفلبينية إلى أن الشاغل الرئيسي لبعض العمال الفلبينيين في الخارج تمثل في قضايا العمل المعلقة لديهم مع صاحب العمل. وذكرت في هذا السياق إفادة سفارة الفلبين في طرابلس بأن قضايا العمل المعلقة قد انخفضت من 411 في العام 2022 إلى 305 اعتبارًا من يونيو 2023، موضحة أن السفارة حلت هذه القضايا العمالية بالذهاب إلى مواقع العمل وإجراء حوارات بين العمال الفلبينيين وأرباب عملهم والسلطات الليبية.

لا يوجد مكتب للعمال المهاجرين في طرابلس، وكان القنصل العام الفلبيني يراقب ويستجيب لنداءات المساعدة من العمال الفلبينيين في ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية: «في غياب مكتب مقيم للعمال المهاجرين في طرابلس، ستواصل الوزارة مراقبة الوضع، وستكون مسؤولة عن الاستجابة لنداءات مساعدة الفلبينيين العاملين والمقيمين في ليبيا».

مع المستوى 3 المحدث من تنبيه الأزمة في ليبيا ، تأمل وزارة الخارجية أن تكون طرابلس قادرة على حل قضايا العمل المعلقة الخاصة بالعاملين في الخارج.