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ورشة تدريبية حول حماية الانتخابات من المخاطر الرقمية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 ديسمبر 2023, 07:26 مساء
ورشة تدريبية حول حماية الانتخابات من المخاطر الرقمية
لقطة جماعية للمتدربين في ختام الورشة التدريبية، الخميس 14 ديسمبر 2023. (مفوضية الانتخابات)
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اختتمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الخميس، ورشة تدريبية حول حماية الانتخابات من المخاطر الرقمية بعنوان «نظرة عامة حول الانتخابات وخصائصها في ليبيا» نظمتها بالتعاون مع المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات (IDEA).

وعقدت الورشة على مدى يومين بمشاركة ممثلين عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، والهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، والجمعية الليبية للإنترنت، والجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، وغيرها من المؤسسات ذات الصلة، بحسب ما أعلنته المفوضية عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وأوضحت المفوضية أن الورشة استهدفت تدريب المشاركين على كيفية تحديد وتقييم المخاطر الرقمية التي قد تهدد المسار الانتخابي في ليبيا، ووضع استراتيجية شاملة لمكافحتها.

وأضافت أن فعاليات الورشة تضمنت عدة جلسات تدريبية تغطي مواضيع مثل المعايير الدولية للانتخابات، والدورة الانتخابية، ودور الشركاء في العملية الانتخابية، والمخاطر الانتخابية في الفضاء الرقمي، مشيرة إلى توزيع الشهادات على المشاركين في ختام الورشة.

فعاليات الورشة التدريبية حول حماية الانتخابات من المخاطر الرقمية، الخميس 14 ديسمبر 2023. (مفوضية الانتخابات)
فعاليات الورشة التدريبية حول حماية الانتخابات من المخاطر الرقمية، الخميس 14 ديسمبر 2023. (مفوضية الانتخابات)
فعاليات الورشة التدريبية حول حماية الانتخابات من المخاطر الرقمية، الخميس 14 ديسمبر 2023. (مفوضية الانتخابات)
فعاليات الورشة التدريبية حول حماية الانتخابات من المخاطر الرقمية، الخميس 14 ديسمبر 2023. (مفوضية الانتخابات)
فعاليات الورشة التدريبية حول حماية الانتخابات من المخاطر الرقمية، الخميس 14 ديسمبر 2023. (مفوضية الانتخابات)
فعاليات الورشة التدريبية حول حماية الانتخابات من المخاطر الرقمية، الخميس 14 ديسمبر 2023. (مفوضية الانتخابات)
فعاليات الورشة التدريبية حول حماية الانتخابات من المخاطر الرقمية، الخميس 14 ديسمبر 2023. (مفوضية الانتخابات)
فعاليات الورشة التدريبية حول حماية الانتخابات من المخاطر الرقمية، الخميس 14 ديسمبر 2023. (مفوضية الانتخابات)
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