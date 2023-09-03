«المفوضية» تطلق دورة تدريب جديدة لسفيرات التوعية الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، دورة تدريب جديدة لسفيرات التوعية الانتخابية، بعنوان «المرأة والانتخابات» تحت إشراف وحدة دعم المرأة بالمفوضية، وتستهدف 20 سفيرة من مختلف مناطق ليبيا، بحسب ما أعلنته المفوضية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأعربت عضو مجلس المفوضية رباب حلب في كلمتها بفعاليات افتتاح الدورة، عن تقديرها للروح الوطنية للسفيرات ووعيهن العالي بدورهن في ترسيخ ثقافة المشاركة الانتخابية، مشيدة بجهودهن ودورهن الفاعل في تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات.

وأشارت حلب إلى تطوير مشروع السفيرات والمستويات التدريبية المتعددة التي توفرها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من أجل الرفع من مهاراتهن في مجالات التوعية الانتخابية.

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وافتتحت برنامج التدريب رئيسة قسم التوعية بالمفوضية عائشة ثبوت، موضحة أهداف البرنامج التدريبي الجديد للرفع من قدرات السفيرات في مجال التدريب ومهارات التواصل وتصميم حملات التوعية الانتخابية واستراتيچية برنامج «بريدج» في الانتخابات.

وأشارت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى أن هذه الدورة التدريبية يجري تنفيذها بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة للدعم الانتخابي، وتستمر على مدى 5 أيام، منوهة بأنه ستعقبها دورة أخرى ستنطلق الأسبوع المقبل تستهدف 25 سفيرة أخرى من مختلف المناطق.

افتتاح الدورة التدريبية لسفيرات التوعية الانتخابية، الأحد 3 سبتمبر 2023. (مفوضية الانتخابات)

افتتاح الدورة التدريبية لسفيرات التوعية الانتخابية، الأحد 3 سبتمبر 2023. (مفوضية الانتخابات)

افتتاح الدورة التدريبية لسفيرات التوعية الانتخابية، الأحد 3 سبتمبر 2023. (مفوضية الانتخابات)