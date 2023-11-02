مفوضية الانتخابات تبحث خطة التوعية لانتخابات المجالس البلدية مطلع 2024

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات خطة التوعية الانتخابية ضمن استعداداتها لإجراء انتخابات المجالس البلدية المقررة مطلع العام المقبل.

جاء ذلك في اجتماع اليوم الخميس بحضور رئيس مجلس المفوضية عماد السايح وعضو المجلس أبوبكر مردة وضم عددا من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وفريق الدعم الدولي، وممثلين عن المنظمة الدولية للنظم الانتخابية، حسب بيان المفوضية على موقعها الإلكتروني.

زيادة مستوى تسجيل الناخبين

واستعرض الاجتماع خطة التوعية بهدف رفع مستوى تسجيل الناخبين وتزويدهم المعلومات التي تسهم في زيادة وعيهم الانتخابي.

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كما ناقش الاجتماع التفاصيل الفنية للخطة، وما تتضمنه من المواد المطبوعة، والومضات المرئية والمسموعة، وحملات التواصل الاجتماعي، والحملات المزمع تنفيذها بالتعاون مع الشركاء من مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.