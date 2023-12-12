شاهد في «اقتصاد بلس»: تأجيل فتح معبر «الدبداب - غدامس» والجنوب بلا خبز

القاهرة - بوابة الوسط

سلَّطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv) اليوم الثلاثاء الضوء على تأجيل افتتاح منفذ «الدبداب – غدامس» الحدودي إلى أجل غير مسمى، بعدما كان مقررًا افتتاحه اليوم الثلاثاء.

وأرجع عميد بلدية غدامس قاسم المانع تأجيل المعبر إلى استكمال بعض الأمور اللوچستية وإزالة بعض الصعوبات خلال اليومين المقبلين وتحديد موعد جديد لافتتاح المنفذ.

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وفي جزء آخر، أشار البرنامج إلى تصريحات رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، أمس الإثنين، التي قال فيها إن حكومته «اعتمدت ميزانية هي الأكبر في تاريخ قطاع النفط بهدف تطوير قطاع الطاقة».

الجنوب دون خبز بسبب شح الوقود

كما تطرق البرنامج إلى تواصل تداعيات شح الوقود في الجنوب لتطال رغيف الخبز، حيث أغلقت المخابز أبوابها لعدم توفير الديزل، وهي أزمة متجددة في عدة مناطق بأنحاء البلاد، خاصة جنوب البلاد الذي تلاحقه الأزمات.

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