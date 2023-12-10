الجمارك الجزائرية تتفقد معبر الدبداب - غدامس قبيل افتتاحه رسميا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

تفقد وفد من مصلحة الجمارك الجزائرية المعبر الحدودي الدبداب – غدامس، استعدادًا لإعادة فتحه مع ليبيا الثلاثاء المقبل أمام حركة التجارة والمواطنين.

جاء ذلك بعد أيام من إعلان وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، في بيان، إعادة فتح المعبر الحدودي بين ليبيا والجزائر «بعد الانتهاء من استكمال الإجراءات الفنية والقانونية والتنظيمية كافة من الجانبين، وتتويجًا للجهود المشتركة المبذولة بين البلدين لتسهيل الإجراءات المطلوبة كافة لضمان سير الحركة بشكل طبيعي من خلال المعبر».

ويعد معبر غدامس - الدبداب، أهمّ منفذ حدودي مشترك بين الجزائر وليبيا، إلى جانب معبرين آخرين يربطان البلدين إلا أنهما أقل أهمية، هما «تين الكوم» و«طارات»، مغلقان منذ العام 2011.

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وأغلق الجانب الجزائري في مايو 2014 معبر الدبداب - غدامس، بسبب توتر أمني في ليبيا.

ويسعى البلدان إلى تسهيل الشراكة الاقتصادية زيادة عمليات الاستيراد والتصدير، ورفع حجم التبادل التجاري ثلاثة مليارات دولار خلال السنوات المقبلة.

جانب من زيارة وفد مصلحة الجمارك الجزائرية لمعبر الدبداب - غدامس، الأحد 10 ديسمبر 2023 (الجمارك الجزائرية)

اجتماع على هامش زيارة وفد مصلحة الجمارك الجزائرية لمعبر الدبداب - غدامس، الأحد 10 ديسمبر 2023 (الجمارك الجزائرية)