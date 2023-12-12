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«حكومة الوحدة» تتطلع للتعاون مع المعهد الديمقراطي في 5 مجالات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 ديسمبر 2023, 09:11 مساء
«حكومة الوحدة» تتطلع للتعاون مع المعهد الديمقراطي في 5 مجالات
اجتماع التومي مع وفد المعهد الديمقراطي، الثلاثاء 12 ديسمبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)
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تتطلع وزارة الحكم المحلي بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إلى فتح آفاق التعاون مع المعهد الوطني للديمقراطية الدولية بالولايات المتحدة، في 5 مجالات بما يضمن تمكين مختلف فئات المجتمع من المساهمة «في بناء دولة أكثر شمولًا وتقدمًا» وفق الوزارة.

واستقبل وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي بمقر ديوان الوزارة في طرابلس، اليوم الثلاثاء، المدير الإقليمي للمعهد الوطني للديمقراطية الدولية (NDI) ليس كامبل، والوفد المرافق له.

مجالات التعاون بين وزارة الحكم المحلي والمعهد الديمقراطي
وأوضحت وزارة الحكم المحلي عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء «سبل فتح آفاق للتعاون في مجال دعم وتمكين المرأة، ودعم الشباب وريادة الأعمال، وتعزيز المشاركة المجتمعية والسياسية، بالإضافة إلى دعم أصحاب الهمم، وتقديم المساندة اللازمة لمركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية ومركز الاتصال المحلي (1415)».

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وأعرب التومي خلال اللقاء عن تطلعه لفتح آفاق تعاون جديدة مع المعهد، مؤكدًا أهمية «بناء وتنفيذ مشاريع مشتركة لدعم قضايا النساء والشباب وتمكينهم، وتعزيز دورهم في بناء المجتمع».

وأكد التومي أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز مشاركة المرأة على المستوى المحلي وعلى المستوى الوطني وصولًا إلى مشاركتها في صنع القرار المحلي ورسم السياسات العامة للدولة، مشيرًا إلى أهمية دور الشباب في تطوير المجتمع ودعم ريادة الأعمال والابتكار.

استعداد المعهد الديمقراطي لدعم وزارة الحكم المحلي
وأضافت الوزارة أن المدير الإقليمي للمعهد الديمقراطي، ليس كامبل، أكد من جانبه استعداد المعهد لدعم وتعزيز جهود وزارة الحكم المحلي، وتقديم الخبرات والمعرفة اللازمة لدعم مشاريع وبرامج عمل الوزارة، والمبادرات التي تسهم في تعزيز الديمقراطية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقالت الوزارة إن الطرفين أعربا في ختام اللقاء عن «استعدادهما لتعزيز التعاون وتنفيذ مشاريع مشتركة تهدف إلى دعم وتمكين المرأة والشباب وريادة الأعمال، وتعزيز المشاركة المجتمعية والسياسية، وتعزيز دور أصحاب الهمم، بما يسهم في تمكين مختلف فئات المجتمع في بناء دولة أكثر شمولًا وتقدمًا».

اجتماع التومي مع وفد المعهد الديمقراطي، الثلاثاء 12 ديسمبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)
اجتماع التومي مع وفد المعهد الديمقراطي، الثلاثاء 12 ديسمبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)
اجتماع التومي مع وفد المعهد الديمقراطي، الثلاثاء 12 ديسمبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)
اجتماع التومي مع وفد المعهد الديمقراطي، الثلاثاء 12 ديسمبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)
اجتماع التومي مع وفد المعهد الديمقراطي، الثلاثاء 12 ديسمبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)
اجتماع التومي مع وفد المعهد الديمقراطي، الثلاثاء 12 ديسمبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)
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