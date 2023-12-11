انتشال جثة متحللة من مدرسة الزهراء في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت جمعية الهلال الأحمر فرع درنة، اليوم الإثنين، انتشال جثة متحللة من «مدرسة الزهراء» في المدينة ونقلها إلى ثلاجة مستشفى مدخل المدينة لاستكمال باقي الإجراءات اللازمة حيالها مع الجهات المختصة.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر فرع درنة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الجثة جرى انتشالها من قبل فريق انتشال الجثث التابع لمكتب الحماية التابع للجمعية بعد ورود بلاغ بشأنها، منوهة إلى استمرار متطوعيها في العمل بكل جدية في الميدان على كل الأصعدة.

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ويرجح أن تكون الجثة لأحد ضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت المدينة في سبتمبر الماضي بحسب الصور التي نشرتها جمعية الهلال الأحمر فرع درنة لمتطويعها أثناء انتشال ونقل الجثمان إلى مستشفى مدخل المدينة.

وأفادت بيانات صدرت عن الجهات المسؤولة بمصرع 4352 شخصا على الأقل ونزوح أكثر من 43 ألفا، في حين لا يزال ثمانية آلاف آخرين مفقودين جراء الفيضانات الناجمة عن انهيار سدي درنة.

متطوعو الهلال الأحمر أثناء انتشال ونقل الجثة من مدرسة الزهراء في درنة. (جمعية الهلال الأحمر فرع درنة)

متطوعو الهلال الأحمر أثناء انتشال ونقل الجثة من مدرسة الزهراء في درنة. (جمعية الهلال الأحمر فرع درنة)