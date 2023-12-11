«الأميركية للتنمية»: 71 مليون دولار مطلوبة لمساعدة 250 ألف ليبي تضرروا من العاصفة «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أظهرت بيانات نشرتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أن هناك حاجة إلى 71 مليون دولار تقريبا لمساعدة 250 ألف شخص في ليبيا خلال شهر ديسمبر الجاري، من المتضررين من العاصفة «دانيال»، التي أنزلت دمارا شديدا في مدن الشرق خلال مرورها سبتمبر الماضي.

وأشارت الوكالة، في تقرير نشرته السبت، أن ما يقرب من 45 ألف نازح جراء الفيضانات التي صاحبت العاصفة «دانيال» في شرق ليبيا، مع فقدان 8540 ومقتل 4352 آخرين.

وأجرت الوكالة الأميركية بالتعاون مع الشركاء الدوليين تقييما للاحتياجات المطلوبة للمتضررين من الفيضانات في شرق ليبيا، نهاية أكتوبر الماضي، وحددت أن هناك حاجة إلى 71.4 مليون دولار لتغطية احتياجات مئات آلاف من المتضررين، وهي احتياجات تشمل الرعاية الصحية والتعليم ومساعدات مالية ومأوى ومساعدات إنسانية وغيرها.

وبعد مرور ما يقرب من ثلاثة أشهر على الكارثة، أظهرت البيانات أن أكثر من 90% من النازحين في الشرق لازالوا في مناطق النزوح التي تتركز في الجبل الأخضر وبنغازي والجبل.

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وعاد 5 آلاف و670 شخصا فقط إلى منازلهم، من 45 ألف نازح، حتى بداية نوفمبر الماضي، بينهم 93% عادوا إلى البلدات في شمال شرق البلاد، خصوصا في طبرق والأبرق، و7% عادوا إلى بلديات في غرب ليبيا، خصوصا في مصراتة.

صعوبة الوصول إلى المياه النظيفة في المناطق المتضررة

وتعتمد 74% من البلديات التي تأوي النازحين المتضررين من العاصفة على شاحنات المياه مصدر أولي للحصول على المياه النظيفة. وأبلغت المناطق الأكثر تتضررا من العاصفة عن صعوبة لا تزال قائمة في الوصول إلى مصادر للمياه النظيفة، والاعتماد على مصادر غير آمنة للحصول على المياه.

نتيجة لذلك، سجلت الهيئات الصحية أكثر من عشر آلاف حالات إصابة بأمراض بالمعدة في المناطق المتضررة من الفيضانات حتى نهاية نوفمبر الماضي، منها 25% لأطفال دون سن الخامسة.

ووفرت الوكالة الأميركية للتنمية أكثر من 50 طن من مواد الإغاثة، تشمل أغطية ومواد نظافة ومأوى ومعدات لتخزين المياه، في الأماكن المتضررة، في إطار تمويل مخصص لدعم المتضررين من العاصفة «دانيال» بقيمة 15.5 مليون دولار.