«حكومة الوحدة» تمثل ليبيا في ملتقى التعاون الإذاعي والتلفزيوني الصيني - العربي

القاهرة - بوابة الوسط

تشارك حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» ممثلة لليبيا في أعمال الدورة السادسة لملتقى التعاون الإذاعي والتلفزيوني الصيني - العربي، المنعقد في مدينة هانغتشو الصينية في الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر الجاري.

ويمثل الحكومة خلال هذه الفعالية مدير إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية بدر شنيبة، وفق وكالة الأنباء الليبية «وال» اليوم الأحد.

تبادل الخبرات مع الصين في مجال الإعلام

وأكد شنيبة في كلمته بالمناسبة عمق العلاقات «الصينية - العربية»، وحرص ليبيا على تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات مع الصين في مجال الإعلام بشقيه السمعي والبصري، وتطوير كفاءة وخبرة العاملين فيه ومواكبة التقنيات الحديثة.

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وأشارت وكالة الأنباء الليبية إلى أن ليبيا تشارك بجلسة حوارية عن إنتاج المحتوى لرواية قصة الصداقة الصينية - العربية، كما تناقش جلسات المؤتمر تعزيز التواصل المفاهيمي بين الصين والدول العربية والتمكين التكنولوجي في وسائل الإعلام.

دورة تدريبية في مجال الإعلام بالصين

وأوضحت الوكالة أن مشاركة الوفد الليبي في الملتقى تأتي على هامش انخراطه في أعمال الدورة التدريبية في مجال الإعلام المقامة في العاصمة بكين برعاية وزارة الخارجية الصينية.

وينعقد الملتقى المعني بمجال الإذاعة والتلفزيون، بحضور 14 دولة عربية ومشاركة وزراء الإعلام ومسؤولي الإعلام السمعي- البصري العرب والصينيين، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية واتحاد إذاعات الدول العربية.

ملتقى التعاون الإذاعي والتلفزيوني الصيني - العربي، المنعقد في مدينة هانغتشو الصينية في الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر 2023. (وال)

ملتقى التعاون الإذاعي والتلفزيوني الصيني - العربي، المنعقد في مدينة هانغتشو الصينية في الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر 2023. (وال)

ملتقى التعاون الإذاعي والتلفزيوني الصيني - العربي، المنعقد في مدينة هانغتشو الصينية في الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر 2023. (وال)