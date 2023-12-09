بالصور: مياه الأمطار تغمر شوارع في جنزور

القاهرة - بوابة الوسط

غمرت مياه الأمطار مناطق في بلدية جنزور مع سوء حالة الطقس شمال غرب البلاد، وذلك وفق صور نشرتها الصفحة الرسمية لبلدية المدينة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشارت البلدية، في إدراج عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى تحرك فرقة من شركة المياه والصرف الصحي، وإدارة خدمات النظافة، وجهاز طب الطوارئ، والدعم والسلامة الوطنية، بدعم رجال الحرس البلدي ومديرية الامن، بعد ورود بلاغ لغرفة الطوارئ بالبلدية عن وجود تجمع لمياه الأمطار بالقرب من مصحة الشيماء.

ونوهت بلدية جنزور إلى «التعامل مع المختنق، وفتح الطريق، لتسهيل حركة السير أمام المواطنين في المنطقة».

أمطار في طرابلس

ومنذ صباح السبت، هطلت أمطار على أنحاء متفرقة من شمال غرب البلاد، وخلفت مستنقعات في عديد المناطق بالعاصمة طرابلس، من بينها «جسر زناتة، وجسر 11 يونيو، وجسر الغرارات، وتحويرة البيفي، وجزيرة عودة الحياة، والإشارة الضوئية الجبس، والإشارة الضوئية التضامن، وجزيرة الدرن».

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ومع بداية تجمع الأمطار، بدأت الأضرار تحدث في بعض مناطق، إذ شهد طريق البيفي، الذي افتتح قبل أربعة أشهر فقط ضمن مشروعات «عودة الحياة» التي أطلقتها حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، تجمع كميات كبيرة من المياه، وعجز المجاري الموجودة بالطريق عن تصريف كميات المطر الكبيرة التي هطلت خلال الساعات الماضية، وفق وكالة الأنباء الليبية (وال).

بينما شهد أحد شوارع منطقة الشارع الغربي القريبة من مجرى وادي المجينين هبوطاً أرضياً كبيراً بسبب تجمع المياه، ما تسبب في منع مرور سيارات المواطنين من الطريق الذي يشهد حالياً انجرافاً بسبب كمية الأمطار الغزيرة.



من جهتها، أعلنت بلدية جادو انقطاع التيار الكهربائي في محلة تمزدة بسبب احتراق ثلاثة أعمدة ضغط عالٍ بخط تمزدة جراء ظروف الطقس الحالية في شمال غرب البلاد.

محاولات فتح مسارات في شارع غمرته مياه الأمطار في أحد شوارع جنزور، 9 ديسمبر 2023. (بلدية جنزور)

محاولات فتح مسارات في شارع غمرته مياه الأمطار في أحد شوارع جنزور، 9 ديسمبر 2023. (بلدية جنزور)

محاولات فتح مسارات في شارع غمرته مياه الأمطار في أحد شوارع جنزور، 9 ديسمبر 2023. (بلدية جنزور)

محاولات فتح مسارات في شارع غمرته مياه الأمطار في أحد شوارع جنزور، 9 ديسمبر 2023. (بلدية جنزور)

محاولات فتح مسارات في شارع غمرته مياه الأمطار في أحد شوارع جنزور، 9 ديسمبر 2023. (بلدية جنزور)

محاولات فتح مسارات في شارع غمرته مياه الأمطار في أحد شوارع جنزور، 9 ديسمبر 2023. (بلدية جنزور)

محاولات فتح مسارات في شارع غمرته مياه الأمطار في أحد شوارع جنزور، 9 ديسمبر 2023. (بلدية جنزور)

محاولات فتح مسارات في شارع غمرته مياه الأمطار في أحد شوارع جنزور، 9 ديسمبر 2023. (بلدية جنزور)