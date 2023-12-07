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«حكومة الوحدة» تتطلع إلى الاستفادة من تجربة ماليزيا في ملفات الاقتصاد والتعليم

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 ديسمبر 2023, 05:47 مساء
«حكومة الوحدة» تتطلع إلى الاستفادة من تجربة ماليزيا في ملفات الاقتصاد والتعليم
لقاء الدبيبة مع وفد المجلس الاستشاري الماليزي، الخميس 7 نوفمبر 2023. (حكومتنا)
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تتطلع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة إلى الاستفادة من تجربة ماليزيا في عدد من الملفات الاقتصادية والتعليمية، فيما يزور وفد من المجلس الاستشاري الماليزي طرابلس لبحث سبل التعاون بين البلدين.

واستقبل الدبيبة ظهر اليوم الخميس بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس وفد المجلس الاستشاري الماليزي برئاسة مديره التنفيذي حسان ماد وعدد من أعضاء المجلس، بحضور وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، ومدير المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي.

التعاون الماليزي مع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي
وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن وفد المجلس الاستشاري الماليزي يزور ليبيا «لبحث التعاون الثنائي المشترك مع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي».

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وأضافت أن رئيسي المجلسين الليبي والماليزي عرضا خلال اجتماعهما مع الدبيبة نتائج الاجتماعات واللقاءات التي عقدت خلال الزيارة، والتي تركزت على «تطوير عملية المصارف الإسلامية في ليبيا، والاستفادة من التجربة الماليزية، إضافة إلى تطوير الاقتصاد الحلال والاقتصاديات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتطوير برامج التعليم العالي والبحث العلمي، وأن تكون البداية من توقيع اتفاقية التوأمة بين جامعة طرابلس وجامعة (UPM) الماليزية، وكذلك عودة الشركات الماليزية العاملة في ليبيا سابقا واستئناف نشاطها».

الدبيبة يرحب بالتعاون مع ماليزيا
ورحب الدبيبة من جهته «بالتعاون المشترك بين المجلسين والاستفادة من التجربة الماليزية في عدد من الملفات الاقتصادية والتعليمية»، موجها المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي بضرورة التنسيق مع وزارات الاقتصاد والتعليم والخارجية بشأن الملفات ذات العلاقة، وتنسيق الجهود لفتح السفارة الماليزية في طرابلس، والاستفادة من جامعة «UPM» في قبول الطلبة الليبيين في مجالات الدراسات العليا باعتبارها ضمن أفضل 300 جامعة وفق التصنيف العالمي.

وأكد الفطيسي أن اجتماعات المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي مع المجلس الاستشاري الماليزي عقدت بحضور وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والشؤون الاجتماعية والاقتصاد وعدد من المصارف التجارية ومكاتب التعاون الدولي لعدد من الوزارات والمؤسسات وإدارتي شؤون آسيا وأستراليا بوزارة الخارجية.

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