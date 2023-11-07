ليبيا تستعيد طائرة «C130» من ماليزيا بعد رفع العقوبات عنها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة «لارمو» اليوم الثلاثاء، استعادة طائرة «C130» من ماليزيا بعد رفع العقوبات عنها، مؤكدًا قرب وصولها إلى البلاد.

وقال «لارمو» عبر موقعه على الإنترنت إن هذا الإنجاز «يأتي كمحصلة للعمل المشترك مع الأجسام الداخلية المجسدة في مذكرة التعاون الموقعة ما بين مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة ورئاسة الأركان الجوية».

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وأكد «لارمو» رفع العقوبات عن الطائرة الليبية، وذلك بعد مفاوضات وصفها بـ«الناجحة» بين مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة ووزارة الخارجية الأميركية.

كما أكد المكتب «الاتفاق على رفع الحظر فيما يتعلق بالطائرة يوم 6 نوفمبر بعد مفاوضات شاقة» مع الجانب الأميركي، منوهًا بأن «هذا الإنجاز يمثل المرحلة الأولى في عملية التفاوض على عودة العديد من الطائرات والسفن إلى ليبيا من عدد من البلدان».

طائرة «C130» الرابطة في ماليزيا بسبب العقوبات الدولية. (لارمو)