حكومة حماد تخصص مبالغ مالية لمعاهد التعليم الفني في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

وزعت وزارة التعليم التقني والفني بالحكومة المكلفة من مجلس النواب صكوكًا مالية قيمتها 5000 دينار ضمن الباب الثاني على عدد من المعاهد التقنية والفنية ببنغازي؛ وذلك بقيمة إجمالية 405000 دينار لسد بعض المصاريف الخاصة.

وقالت الحكومة المكلفة في بيان، مساء السبت، إن عملية التوزيع جاءت تنفيذا لتعليمات رئيسها أسامة حماد الداعية إلى ضرورة دعم التعليم التقني والفني لأهميته في تطوير المهارات اللازمة للبناء والإعمار والصناعة وجميع المجالات الحديثة.

وحضر مراسم التوزيع وزير التعليم التقني والفني فرج الورفلي ومستشار مدير مكتب الوزير جبريل المعداني ومدير إدارة المعاهد المتوسطة يونس الورفلي ومراقب الوزارة محمد الزوي ومدير مكتب المعهد الفني بنغازي جمالي المادي ومدير معهد الرابطة للمهن الشاملة في بنغازي صبحي هيلازاكس.