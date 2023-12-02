نشـرة الصيـد البحري على الساحل الليبي (السبت 2 ديسمبر 2023)

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، من هبوب رياح جنوبية شرقية نشطة على ساحل بنغازي غدا، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة في أثناء هطول الأمطار.
• السماء صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر من هذه الليلة، مع هطول أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا رعدية أحيانا.
• الرياح جنوبية غربية، وتكون غدا شمالية شرقية على الساحل من زوارة إلى طرابلس، وبحري إلى شمالية غربية على باقي الساحل، وسرعتها بين 5 عقد و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤيـة جيدة.
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب من حين إلى آخر.
• الرياح قبلي إلى جنوبية شرقية على الساحل من الخليج إلى بنغازي، وجنوبية غربية إلى قبلي على باقي الساحل، وسرعتها تتراوح بين 5 عقد و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة على ساحل بنغازي غدا.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية.
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