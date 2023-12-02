نشـرة الصيـد البحري على الساحل الليبي (السبت 2 ديسمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، من هبوب رياح جنوبية شرقية نشطة على ساحل بنغازي غدا، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة في أثناء هطول الأمطار.

• السماء صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر من هذه الليلة، مع هطول أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا رعدية أحيانا.

• الرياح جنوبية غربية، وتكون غدا شمالية شرقية على الساحل من زوارة إلى طرابلس، وبحري إلى شمالية غربية على باقي الساحل، وسرعتها بين 5 عقد و20 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية.