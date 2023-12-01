تكالة يقترح 3 خطوات لتجاوز الانقسام الحكومي والمؤسساتي

القاهرة - بوابة الوسط

استبعد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة تقسيم ليبيا، مستعرضا ثلاث خطوات ممكنة لتجاوز الانقسام الحكومي والمؤسساتي في البلاد، حيث كشف عن اتفاق في القاهرة خلال لقاء رئيس مجلس النواب على توحيد المؤسسات الرقابية.

وقال تكالة خلال برنامج «قصارى القول» على قناة «روسيا اليوم» بعد زيارته لموسكو، إن ليبيا غير معرضة للتقسيم مثلما يقال لعدة أسباب ذكر منها أن الليبيين شعب واحد ويحملون دينا واحدا وعلاقات اجتماعية متجذرة تربط بين الشرق والغرب والجنوب.

توحيد المؤسسات الليبية

ولتوحيد الدولة يتطلب العمل على توحيد المؤسسات الليبية المنقسمة نتيجة الصراعات السياسية في الفترات السابقة حسب رئيس مجلس الدولة.

وفي رأيه، فإن الأولوية في هذا السياق هي توحيد مناصب المؤسسات السيادية، قائلا «لقد بدأنا مباحثات مع عقيلة صالح في مصر واتفقنا على توحيد المؤسسات الرقابية الثلاث». في إشارة إلى اجتماع سابق الشهر الماضي جمع الرجلين دون التوصل إلى نتائج تطوي الخلافات بشأن القوانين الانتخابية الصادرة عن البرلمان.

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وفي ثاني خطوة قال تكالة، إنه يتعين محاولة التوافق من خلال برنامج الأمم المتحدة للوصول إلى قوانين انتخابية ترضي الأطراف الليبية كافة وتحقق مستوى معينا أو الوصول إلى تفاهم بنحو 60% أو 70% لكل طرف من الأطراف.

وبهذه الطريقة شدد تكالة أن الجميع يكون قد وصل إلى توافق على الانتخابات وقبل الاستحقاق يتم الاتفاق على السلطة التنفيذية.

انقسام المؤسسة العسكرية

وفي موضوع الجيش الليبي يشاطر رئيس مجلس الدولة وجود انقسام داخل المؤسسة العسكرية، قائلا «إنها منقسمة وغير متحدة ونعول على لجنة (5+5) أن تحدث بعض التفاهمات».

وكمرحلة أولى لتوحيد الجيش اقترح تكالة على سبيل المثال اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة على تأمين جميع الحدود في ليبيا، وإذا أوكلت لها المهمة تكون البلاد قد قطعت شوطا كبيرا في توحيد الجيش.