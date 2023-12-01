  • Alwasat News
Atwasat

تكالة يقترح 3 خطوات لتجاوز الانقسام الحكومي والمؤسساتي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 ديسمبر 2023, 08:43 مساء
تكالة يقترح 3 خطوات لتجاوز الانقسام الحكومي والمؤسساتي
تكالة خلال لقائه مع برنامج «قصارى القول» على قناة «روسيا اليوم». (فيديو المقابلة)
alwasat radio

استبعد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة تقسيم ليبيا، مستعرضا ثلاث خطوات ممكنة لتجاوز الانقسام الحكومي والمؤسساتي في البلاد، حيث كشف عن اتفاق في القاهرة خلال لقاء رئيس مجلس النواب على توحيد المؤسسات الرقابية.

وقال تكالة خلال برنامج «قصارى القول» على قناة «روسيا اليوم» بعد زيارته لموسكو، إن ليبيا غير معرضة للتقسيم مثلما يقال لعدة أسباب ذكر منها أن الليبيين شعب واحد ويحملون دينا واحدا وعلاقات اجتماعية متجذرة تربط بين الشرق والغرب والجنوب.

توحيد المؤسسات الليبية
ولتوحيد الدولة يتطلب العمل على توحيد المؤسسات الليبية المنقسمة نتيجة الصراعات السياسية في الفترات السابقة حسب رئيس مجلس الدولة.

وفي رأيه، فإن الأولوية في هذا السياق هي توحيد مناصب المؤسسات السيادية، قائلا «لقد بدأنا مباحثات مع عقيلة صالح في مصر واتفقنا على توحيد المؤسسات الرقابية الثلاث». في إشارة إلى اجتماع سابق الشهر الماضي جمع الرجلين دون التوصل إلى نتائج تطوي الخلافات بشأن القوانين الانتخابية الصادرة عن البرلمان.

- مجلس الدوما لـ«تكالة»: المبادلات التجارية بين ليبيا وروسيا قفزت بـ2.8 مرة
- تكالة ورئيس لجنة الخارجية بـ«الدوما» يبحثان دفع العملية السياسية والعلاقات الروسية الليبية
- تكالة يلتقي رئيسة مجلس الاتحاد الروسي في موسكو

وفي ثاني خطوة قال تكالة، إنه يتعين محاولة التوافق من خلال برنامج الأمم المتحدة للوصول إلى قوانين انتخابية ترضي الأطراف الليبية كافة وتحقق مستوى معينا أو الوصول إلى تفاهم بنحو 60% أو 70% لكل طرف من الأطراف.

وبهذه الطريقة شدد تكالة أن الجميع يكون قد وصل إلى توافق على الانتخابات وقبل الاستحقاق يتم الاتفاق على السلطة التنفيذية.

انقسام المؤسسة العسكرية
وفي موضوع الجيش الليبي يشاطر رئيس مجلس الدولة وجود انقسام داخل المؤسسة العسكرية، قائلا «إنها منقسمة وغير متحدة ونعول على لجنة (5+5) أن تحدث بعض التفاهمات».

وكمرحلة أولى لتوحيد الجيش اقترح تكالة على سبيل المثال اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة على تأمين جميع الحدود في ليبيا، وإذا أوكلت لها المهمة تكون البلاد قد قطعت شوطا كبيرا في توحيد الجيش.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعادل الصداقة والصقور بهدف لمثله في «دورينا»

تعادل الصداقة والصقور بهدف لمثله في «دورينا»
«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 109 خلال ساعات من استئناف العدوان الإسرائيلي

«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 109 خلال ساعات من استئناف ...
المهدي الخريف: الكرة الليبية بحاجة إلى تغيير جذري

المهدي الخريف: الكرة الليبية بحاجة إلى تغيير جذري
«غوغل» تعتمد الذكاء الصناعي منذ 12 عاماً و«تشات جي بي تي» يساهم في تسريع عملها

«غوغل» تعتمد الذكاء الصناعي منذ 12 عاماً و«تشات جي بي تي» يساهم في تسريع عملها
النائب الثاني لرئيس برلمان الطفل لـ«الوسط»: علينا مكافحة الفساد والمفسدين وتحقيق العدالة الاجتماعية

النائب الثاني لرئيس برلمان الطفل لـ«الوسط»: علينا مكافحة الفساد والمفسدين وتحقيق...
«يونيسف» تندد بمن قرروا «استئناف قتل الأطفال» في حرب غزة

«يونيسف» تندد بمن قرروا «استئناف قتل الأطفال» في حرب غزة
قطار الدوري الممتاز ينتظم بـ8 لقاءات في المجموعتين

قطار الدوري الممتاز ينتظم بـ8 لقاءات في المجموعتين
الريشة ترفض الهزيمة: ألوان تواجه العدوان.. ولوحات تعانق خط النار

الريشة ترفض الهزيمة: ألوان تواجه العدوان.. ولوحات تعانق خط النار
غارات وقصف مدفعي لجيش الاحتلال على قطاع غزة

غارات وقصف مدفعي لجيش الاحتلال على قطاع غزة
ذكرى رحيل المطرب محمد رشيد

ذكرى رحيل المطرب محمد رشيد
شاهد.. «في التسعين» يناقش تقدم المنتخب الوطني في تصنيف «الفيفا» ومشاركة أبوسليم والهلال بالكونفدرالية

شاهد.. «في التسعين» يناقش تقدم المنتخب الوطني في تصنيف «الفيفا» ومشاركة أبوسليم ...
«تحقيقات»: تجار الأزمات

«تحقيقات»: تجار الأزمات
«ملعب الوسط»: هل يحقق المدينة لقب بطولة دورينا هذا العام؟

«ملعب الوسط»: هل يحقق المدينة لقب بطولة دورينا هذا العام؟
«مقابلة خاصة»: لقاء مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة

«مقابلة خاصة»: لقاء مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة
«ملعب الوسط»: الحلقة الأولى

«ملعب الوسط»: الحلقة الأولى
مهمة صعبة لإنقاذ 15 أسداً من أتون الحرب في السودان

مهمة صعبة لإنقاذ 15 أسداً من أتون الحرب في السودان
علماء الفلك يكتشفون نظاماً من 6 كواكب خارج المجموعة الشمسية

علماء الفلك يكتشفون نظاماً من 6 كواكب خارج المجموعة الشمسية
كاريكاتير خيري - باتيلي والأطراف الفاعلة في أزمة ليبيا

كاريكاتير خيري - باتيلي والأطراف الفاعلة في أزمة ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
صيانة طارئة لمحول كهرباء يغذي منطقة قوقاس في جنوب الخمس
صيانة طارئة لمحول كهرباء يغذي منطقة قوقاس في جنوب الخمس
كيسنغر وليبيا.. مواقف متقلبة لـ«ثعلب الدبلوماسية»
كيسنغر وليبيا.. مواقف متقلبة لـ«ثعلب الدبلوماسية»
عقيلة: سيكون لدينا حكومة واحدة مصغرة قبل نهاية ديسمبر (فيديو)
عقيلة: سيكون لدينا حكومة واحدة مصغرة قبل نهاية ديسمبر (فيديو)
عقيلة: إعمار درنة يسير بشكل جيد.. والمدينة ستعود أفضل مما كانت
عقيلة: إعمار درنة يسير بشكل جيد.. والمدينة ستعود أفضل مما كانت
لإنتاج الكهرباء.. حكومة حماد تدعو روسيا إلى مساعدة ليبيا في إنشاء محطات نووية صغيرة
لإنتاج الكهرباء.. حكومة حماد تدعو روسيا إلى مساعدة ليبيا في إنشاء...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)...
ضبط أحد عناصر «الكانيات» من المتورطين في قضايا المقابر الجماعية
ضبط أحد عناصر «الكانيات» من المتورطين في قضايا المقابر ......
الشهوبي يخطر الدبيبة بموعد استكمال مشروع مطار طرابلس العالمي
الشهوبي يخطر الدبيبة بموعد استكمال مشروع مطار طرابلس العالمي...
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 جامعة عربية
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 ......
انخفاض الدينار مقابل الدولار في السوق الموازية (الثلاثاء 14 نوفمبر 2023)
انخفاض الدينار مقابل الدولار في السوق الموازية (الثلاثاء 14 ......
المزيد
بمشاركة 8 دول.. بنغازي تحتضن مؤتمرًا دوليًا لتقييم النظام الصحي الليبي غدًا
بمشاركة 8 دول.. بنغازي تحتضن مؤتمرًا دوليًا لتقييم النظام ......
تكالة يقترح 3 خطوات لتجاوز الانقسام الحكومي والمؤسساتي
تكالة يقترح 3 خطوات لتجاوز الانقسام الحكومي والمؤسساتي...
الحداد يبحث الأوضاع الأمنية في المنطقة الغربية مع 5 عمداء بلديات
الحداد يبحث الأوضاع الأمنية في المنطقة الغربية مع 5 عمداء ......
لإنتاج الكهرباء.. حكومة حماد تدعو روسيا إلى مساعدة ليبيا في إنشاء محطات نووية صغيرة
لإنتاج الكهرباء.. حكومة حماد تدعو روسيا إلى مساعدة ليبيا في ......
عقيلة: إعمار درنة يسير بشكل جيد.. والمدينة ستعود أفضل مما كانت
عقيلة: إعمار درنة يسير بشكل جيد.. والمدينة ستعود أفضل مما ......
المزيد