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لإنتاج الكهرباء.. حكومة حماد تدعو روسيا إلى مساعدة ليبيا في إنشاء محطات نووية صغيرة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 ديسمبر 2023, 08:23 مساء
لإنتاج الكهرباء.. حكومة حماد تدعو روسيا إلى مساعدة ليبيا في إنشاء محطات نووية صغيرة
وزير الاستثمار بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، علي السعيدي القايدي. (سبوتنيك)
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دعا وزير الاستثمار بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، علي السعيدي القايدي، روسيا إلى مساعدة ليبيا في دخول «النادي النووي السلمي»، بهدف بناء محطة كهروذرية لتوليد الطاقة الكهربائية.

وقال القايدي لوكالة «سبوتنيك» الروسية، الجمعة، إن ليبيا ترحب بهذا المشروع، على أن تكون ليبيا منتجا للطاقة عن طريق الطاقة الذرية. وأضاف: «لدينا الأرض الخصبة لإنشاء هذا المشروع، وهو مشروع الطاقة النووية السلمية بالدرجة الأولى، ونفتح الباب أمام السلطات الروسية اليوم قبل الغد».

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وفيما يتعلق بإمدادات الطاقة من روسيا إلى ليبيا، نفى أن تكون روسيا قد زودت ليبيا بالطاقة في الفترة الأخيرة. وقال الوزير الليبي: «لا، ليبيا دولة منتجة نفطيًا. نحن عانينا في قضية إنتاج الطاقة، أي الكهرباء بالتحديد، وللمسافات البعيدة من الصعب أن نستطيع استيراد الطاقة من روسيا. ربما في فترة من الفترات استوردنا طاقة من الجارة والأخ الكبير مصر، لكن اليوم هناك نوع من الاستقرار في الطاقة بليبيا، وأعتقد أن الإنتاج يغطي الاحتياج في الوقت الراهن».

القايدي: لا جواب روسي إيجابي بشأن عودة الشركات للعمل بليبيا
وردًا على سؤال عن المحادثات التي أجراها القايدي خلال زيارته الأخيرة لروسيا، أجاب: «نحن نعلم أن روسيا لديها عقود قبل العام 2011 متمثلة في مشروع السكك الحديدية، وناقشنا عودة الشركات الروسية إلى ليبيا».

وأوضح أن هناك «مناخا متاحا وإرادة سياسية موجودة الآن، ومناخا أمنيا مريحا يستطيع أو يعطي فرصة للشركات الروسية للرجوع من أجل استكمال مشاريعها، ولكن حتى الآن لم نحصل على جواب إيجابي حقيقي من الحكومة الروسية».

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