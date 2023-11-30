شاهد.. كاميرا «هنا ليبيا» ترصد «رفقاء الأمل» بدرنة وأمن الإنترنت في المدارس

القاهرة - بوابة الوسط

رصدت كاميرا برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الخميس، فعالية «سوق رفقاء الأمل» الخيري في مدينة درنة بإشراف منظمتي «الرفقة الطبية» و«صناع الأمل»، حيث يحتوي على مستلزمات وملابس شتوية لعدد من الأسر المتضررة بالمدينة.

لجنة للتفتيش على الصيدليات في طبرق

وأشار البرنامج إلى تشكيل عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية لجنة للمرور على الصيدليات بالبلدية مكونة من الحرس البلدي، وجهاز الأمن الداخلي، وإدارة التخطيط الحضري، ولجنة متابعة الصيدليات، وإدارة الإصحاح البيئي، ومكتب الاقتصاد، وقطاع الصحة، وشركة الثقة للتأمين الصحي، ونقابة الصيادلة، ومكتب الرخص.

وتتولى اللجنة تفقد جودة الأدوية والصلاحيات والأسعار ومواقع وجود الصيدليات التي زادت على أكثر من 200 صيدلية، إضافة إلى إغلاق الصيدليات المخالفة، ومنع ممارسة الصيدلة إلا للمتخصصين، ومنع الأجانب من ممارسة المهنة ما عدا الفلسطينيين.

أمن الإنترنت في المدارس

كما تطرق البرنامج إلى تنظيم مراقبة تقنية المعلومات بإدارة الاتصالات وتقنية المعلومات محاضرة في سرت لتوعية طلبة المدارس في الصفين الرابع والخامس الابتدائيين لكيفية استخدام الإنترنت بشكل آمن.

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