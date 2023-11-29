السفير الفرنسي يبحث مع السايح العمليات التحضيرية للانتخابات الليبية

قال السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، اليوم الأربعاء، إنه «تبادل النقاش بشأن العمليات التحضيرية للأجواء الملائمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية» خلال لقاء مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح.
وحسب تغريدة السفير الفرنسي، عبر منصة «إكس»، فقد جرى بحث «إجراء تغييرات بشأن الاستعدادات للانتخابات».
لقاء مهراج مع نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة
ويوم الثلاثاء، بحث السفير الفرنسي مع النائب الثاني للمجلس الأعلى للدولة عمر العبيدي، ورئيس لجنة الشؤون السياسية بالمجلس عبدالعزيز حريبة، كيفية تفعيل مبادرة الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، الداعية إلى اجتماع الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي.
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