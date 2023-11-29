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جامعة سبها تعلن بدء الدراسة السبت المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 نوفمبر 2023, 12:34 مساء
جامعة سبها تعلن بدء الدراسة السبت المقبل
جامعة سبها. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت جامعة سبها بدء الدراسة يوم السبت المقبل الموافق الثاني من ديسمبر.

وقالت الجامعة في إعلان للكليات اليوم الأربعاء «نحيطكم علمًا بأن الدراسة في كليات الجامعة بجميع مراحلها ستبدأ اعتبارًا من يوم السبت»، حسب ما جاء على موقعها الإلكتروني.

نقابة هيئة التدريس الجامعي تعلق الاعتصام
وأمس الثلاثاء، أعلنت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي تعليق الاعتصام الشامل والمفتوح بمؤسسات التعليم العالي، بعد اتفاقها مع حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» والنائب العام المستشار الصديق الصور.

نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي تعلق الاعتصام بعد اتفاقها مع الحكومة
- مصدر لـ«بوابة الوسط»: اجتماع لنقابة هيئة التدريس الجامعي الخميس بحضور لجنة برلمانية
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وأصدرت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي قرارها رقم (3) لسنة 2023 الذي نص على إلزام جميع مؤسسات التعليم العالي بتعديل الخطة الدراسية لتعويض فترة الاعتصام بما يضمن نجاح العام الجامعي 2023 - 2024.

ونشرت النقابة العامة، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» كتابًا وجهه الصور إلى رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، يطلب فيه توجيه وزارة المالية باتخاذ التدابير الإدارية اللازمة لتطبيق القانون رقم 18 لسنة 2023، واعتماده كمرجع عند إجراء تسوية حقوق شريحة أعضاء هيئة التدريس الجامعي.

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