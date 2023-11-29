  • Alwasat News
Atwasat

حكومة الدبيبة تطالب بـ«خطة رصينة» لإعمار درنة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 نوفمبر 2023, 11:57 صباحا
حكومة الدبيبة تطالب بـ«خطة رصينة» لإعمار درنة
من لقاء التومي مع نائبة المبعوث الأممي في طرابلس، 28 نوفمبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)
alwasat radio

أكد وزير الحكم المحلي بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بدر الدين التومي «أهمية الاستعانة بالشركاء الدوليين في عملية إعادة إعمار مدينة درنة»، داعيًا إلى «ضرورة وجود خطة رصينة لإعادة إعمار المدينة»، كما أبرز «حتمية إخضاع أعمال التنفيذ للرقابة لضمان التقيد بالمواصفات وسلامة التنفيذ».

جاء ذلك خلال مباحثات التومي (بصفته رئيس الفريق الحكومي للطوارئ) مع نائبة المبعوث الأممي منسقة الشؤون الإنسانية جورجيت غانيون، أمس الثلاثاء، التي بحثت الخطوات التنفيذية في عمليات التعافي وإعادة إعمار مدينة درنة، وجهود بناء السلام وعودة الحياة إلى طبيعتها بمدينة مرزق، وفق بيان للوزارة.

في برنامج «فلوسنا».. خبير اقتصادي يطالب بخطة شاملة للتعامل مع مياه الأمطار الغزيرة قبل الشتاء 
الانقسام يعرقل الإعمار والتنمية .. مشروعات «الحكومتين» لم تتجاوز التصريحات
حماد يؤكد قرب انطلاق عمليات إعمار درنة والمناطق المتضررة من الفيضانات

وحسب البيان الحكومي، فقد أعربت نائبة المبعوث الأممي عن «تقديرها للجهود المبذولة من قبل الحكومة في التعامل مع الأزمة بمدينة درنة»، مؤكدة «التزام الأمم المتحدة بتقديم الدعم والمساعدة اللازمة للحكومة في عمليات التعافي وإعادة إعمار مدينة درنة وعودة النازحين وبناء السلام بمدينة مرزق».

تقييم دولي للأضرار في درنة
‎من جهته، أعرب التومي عن تقديره للدعم الأممي «فيما يخص إجراء تقييم كامل للأضرار التي لحقت بمدينة درنة»، مؤكدًا أن «العمل جارٍ حاليًا على إجراء الصيانات الخفيفة العاجلة لمنازل المواطنين المتضررة جزئيًا بمدينة مرزق وإعادة تهيئة شبكتي الكهرباء والمياه والصرف الصحي وغيرها من الأعمال التي من شأنها أن تسهم في تحقيق عودة أمنة ومريحة للنازحين».

وفي سبتمبر الماضي، جرفت السيول التي شهدتها درنة الأحياء السكنية الواقعة بالقرب من مجاري الأودية، وأغرقتها بالكامل في المياه بمبانيها وأهلها، في مشهد كشف حجم الكارثة التي خلفتها العاصفة المتوسطية «دانيال».

وفي حين توقع الخبير الاقتصادي الليبي محسن الدريجة أن ينتهي البنك الدولي من تقييم أضرار «دانيال» في ديسمبر المقبل، تمهيدًا لبدء إعادة الإعمار، فإنه استبعد في تصريح إلى برنامج «فلوسنا»، الذي تبثه قناة «الوسط» (Wtv): «إسهامًا دوليًا ماليًا في إعادة إعمار دولة ليبيا الغنية بالنفط». واقترح الدريجة الاستعانة بتجربة مدينة الموصل العراقية.

من لقاء التومي مع نائبة المبعوث الأممي في طرابلس، 28 نوفمبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)
من لقاء التومي مع نائبة المبعوث الأممي في طرابلس، 28 نوفمبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)
من لقاء التومي مع نائبة المبعوث الأممي في طرابلس، 28 نوفمبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)
من لقاء التومي مع نائبة المبعوث الأممي في طرابلس، 28 نوفمبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الموافقة على إنشاء بيت رضوان أبوشويشة الثقافي بالعزيزية

الموافقة على إنشاء بيت رضوان أبوشويشة الثقافي بالعزيزية
الدبيبة يستجيب لدعوة باتيلي.. ويحدد 4 شروط لنجاح مبادرة «الخماسية»

الدبيبة يستجيب لدعوة باتيلي.. ويحدد 4 شروط لنجاح مبادرة «الخماسية»
التعادل السلبي يسيطر على «ديربي العاصمة» بين الاتحاد والأهلي طرابلس

التعادل السلبي يسيطر على «ديربي العاصمة» بين الاتحاد والأهلي طرابلس
أبرز الراحلين في العالم سنة 2023

أبرز الراحلين في العالم سنة 2023
شاهد عبر قناة الوسط «Wtv»: برنامج «ملعب الوسط» الجديد

شاهد عبر قناة الوسط «Wtv»: برنامج «ملعب الوسط» الجديد
«سي إن إن»: الهدنة في غزة تزيد ضغوط الداخل على بايدن بشأن تمويل «إسرائيل»

«سي إن إن»: الهدنة في غزة تزيد ضغوط الداخل على بايدن بشأن تمويل «إسرائيل»
«الصحة العالمية»: السكان في غزة مهددون بالموت بسبب الأمراض أكثر من القصف

«الصحة العالمية»: السكان في غزة مهددون بالموت بسبب الأمراض أكثر من القصف
منظمة الصحة العالمية: لم يجر التوصل لمسببات أمراض جديدة في الإصابات الأخيرة بالصين

منظمة الصحة العالمية: لم يجر التوصل لمسببات أمراض جديدة في الإصابات الأخيرة ...
مدرب منتخب ليبيا للملاكمة يتحدث لـ«بوابة الوسط» عن مشوار «الفرسان»

مدرب منتخب ليبيا للملاكمة يتحدث لـ«بوابة الوسط» عن مشوار «الفرسان»
شاهد.. الخمسي يعرض «في التسعين» التشكيلة الأنسب لـ«ديربي العاصمة»

شاهد.. الخمسي يعرض «في التسعين» التشكيلة الأنسب لـ«ديربي العاصمة»
عقيلة يؤكد ضرورة الالتزام بتنفيذ قوانين الانتخابات «كما هي» (فيديو)

عقيلة يؤكد ضرورة الالتزام بتنفيذ قوانين الانتخابات «كما هي» (فيديو)
الاحتلال يقر بإصابة 1000 جندي في حرب غزة

الاحتلال يقر بإصابة 1000 جندي في حرب غزة
معهد أفريقي: إستراتيجية أوروبا تجاه الهجرة أضرت بالأمن والاستقرار في دول منطقة الساحل

معهد أفريقي: إستراتيجية أوروبا تجاه الهجرة أضرت بالأمن والاستقرار في دول منطقة ...
«أنا يحيي السنوار ولن تتعرضوا لأذى».. صحف اسرائيلية تؤكد لقاء قائد حماس بأسرى في أحد أنفاق غزة

«أنا يحيي السنوار ولن تتعرضوا لأذى».. صحف اسرائيلية تؤكد لقاء قائد حماس بأسرى في...
كاريكاتير خيري - غزة.. حقل تجارب للأسلحة الأميركية

كاريكاتير خيري - غزة.. حقل تجارب للأسلحة الأميركية
«اقتصاد بلس»: خبراء يوضحون أسباب تراجع الدينار الليبي أمام الدولار

«اقتصاد بلس»: خبراء يوضحون أسباب تراجع الدينار الليبي أمام الدولار
«في التسعين»: هل مايك تايسون في الاتحاد أم الأهلي طرابلس

«في التسعين»: هل مايك تايسون في الاتحاد أم الأهلي طرابلس
«في التسعين»: لمن توقع أسامة السنوسي الفوز في ديربي الاتحاد والأهلي طرابلس

«في التسعين»: لمن توقع أسامة السنوسي الفوز في ديربي الاتحاد والأهلي طرابلس
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 29 نوفمبر 2023)
حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 29 نوفمبر 2023)
وفاة شخص بحادث مروري مروع في منطقة السائح
وفاة شخص بحادث مروري مروع في منطقة السائح
تكالة يلتقي رئيسة مجلس الاتحاد الروسي في موسكو
تكالة يلتقي رئيسة مجلس الاتحاد الروسي في موسكو
ضبط متهم بالاتجار في المخدرات بالبيضاء
ضبط متهم بالاتجار في المخدرات بالبيضاء
حكومة الدبيبة تطالب بـ«خطة رصينة» لإعمار درنة
حكومة الدبيبة تطالب بـ«خطة رصينة» لإعمار درنة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)...
ضبط أحد عناصر «الكانيات» من المتورطين في قضايا المقابر الجماعية
ضبط أحد عناصر «الكانيات» من المتورطين في قضايا المقابر ......
الشهوبي يخطر الدبيبة بموعد استكمال مشروع مطار طرابلس العالمي
الشهوبي يخطر الدبيبة بموعد استكمال مشروع مطار طرابلس العالمي...
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 جامعة عربية
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 ......
أسعار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية (الخميس 9 نوفمبر 2023)
أسعار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية ......
المزيد
جامعة سبها تعلن بدء الدراسة السبت المقبل
جامعة سبها تعلن بدء الدراسة السبت المقبل...
أبوزريبة يناقش التحديات الأمنية بمنطقة الحقول والموانئ النفطية في رأس لانوف
أبوزريبة يناقش التحديات الأمنية بمنطقة الحقول والموانئ ......
المقريف يبحث مع وزيرة التعليم العمانية التعاون في مجال التقويم التربوي
المقريف يبحث مع وزيرة التعليم العمانية التعاون في مجال ......
حكومة الدبيبة تطالب بـ«خطة رصينة» لإعمار درنة
حكومة الدبيبة تطالب بـ«خطة رصينة» لإعمار درنة...
ضبط متهم بالاتجار في المخدرات بالبيضاء
ضبط متهم بالاتجار في المخدرات بالبيضاء...
المزيد