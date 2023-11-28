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في برنامج «فلوسنا».. خبير اقتصادي يطالب بخطة شاملة للتعامل مع مياه الأمطار الغزيرة قبل الشتاء

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 نوفمبر 2023, 02:19 مساء
في برنامج «فلوسنا».. خبير اقتصادي يطالب بخطة شاملة للتعامل مع مياه الأمطار الغزيرة قبل الشتاء
برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (Wtv)، الإثنين 27 نوفمبر 2023. (بوابة الوسط)
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دعا الخبير الاقتصادي الليبي محسن الدريجة إلى وضع «خطة شاملة»، للتعامل مع مياه الأمطار الغزيرة المتوقعة في البلاد، وذلك لتجنب الآثار الكارثية التي سببتها العاصفة المتوسطية «دانيال» في سبتمبر الماضي.

وقال الدريجة، في تصريح إلى برنامج «فلوسنا»، الذي تبثه قناة «الوسط» (Wtv): «تقديرات الخبراء تشير إلى أن البحر المتوسط دخل في مناطق عواصف وأعاصير بسبب التغيرات المناخية»، مشددا على الحاجة إلى بحث خطط «إنشاء سدود أو تغيير مصارف المياه في الطرق، خصوصا في الجبل الأخضر وسوسة وكعام وترهونة».

الدريجة: صرف التعويضات للمتضررين «خطوة صحيحة»
وفي حين توقع الخبير الاقتصادي أن ينتهي البنك الدولي من تقييم أضرار «دانيال» في ديسمبر المقبل، تمهيدا لبدء إعادة الإعمار، فإنه رأى أن «خطوة جبر الضرر وصرف التعويضات للمتضررين هي خطوة صحيحة». وأضاف: «بعض المتضررين خرجوا دون ملابسهم، ولا يمكن انتظار برنامج إعادة الإعمار الذي قد يستغرق سنوات». وأشار الدريجة إلى أن «تمويل إعادة الإعمار سيكون بأموال ليبية»، مستبعدا «إسهاما دوليا في إعادة إعمار دولة ليبيا الغنية بالنفط». واقترح الخبير الاقتصادي الليبي محسن الدريحة الاستعانة بتجربة مدينة الموصل العراقية.

إعمار درنة والانقسام
وفي إطار الحديث عن حل مشكلة الانقسام في ليبيا، وانعكاساتها على إعادة إعمار درنة، قال الدريجة: «السلطات العراقية سلمت مشروع إعمار الموصل بعد تحريرها من تنظيم داعش إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي أدار المشروع».

وفي سبتمبر الماضي، جرفت السيول التي شهدتها درنة الأحياء السكنية الواقعة بالقرب من مجاري الأودية، وأغرقتها بالكامل في المياه بمبانيها وأهلها، في مشهد كشف حجم الكارثة التي خلفتها العاصفة المتوسطية «دانيال».
 

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