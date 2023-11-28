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الكوني: هجرة الجيران من تشاد والنيجر للعمل والعودة إلى بلدانهم

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 نوفمبر 2023, 05:08 مساء
الكوني: هجرة الجيران من تشاد والنيجر للعمل والعودة إلى بلدانهم
الكوني وسفيرا تشاد والنيجر في كلمة بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس، 28 نوفمبر 2023. (المجلس الرئاسي)
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قال نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الثلاثاء، إن «الظروف دفعت المهاجرين لترك بلدانهم وعبور الصحراء إلى الشمال»، مشيرًا إلى أن «هجرة الجيران من تشاد والنيجر، نحو ليبيا للعمل والعودة إلى بلدانهم، دون محاولة الهجرة نحو بلدان الشمال».

تصريح الكوني جاء خلال زيارته اليوم الثلاثاء لمقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس خلال عملية الترحيل الطوعي لعدد من المهاجرين غير النظاميين لبلادهم بحضور سفيري تشاد والنيجر، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

الكوني يؤكد ضرورة التعاون الأوروبي لدعم ليبيا
وشدد نائب رئيس المجلس الرئاسي على «ضرورة تعاون الاتحاد الأوروبي لدعم ليبيا في هذا الجانب، والعمل على إقامة تنمية مكانية في دول المصدر، للحد من هجرتهم عبر ليبيا لدول المقصد، لتوفير حياة كريمة لهم في بلدانهم، والاستفادة منهم حسب حاجة الدول»، مؤكدًا «ضرورة مساهمة الجهات ذات العلاقة، في تسهيل اجراءات منح تأشيرات دخول للعمالة، انطلاقًا من دولتي النيجر وتشاد لدخول ليبيا، تأكيدًا للعلاقات التاريخية التي تربطها مع ليبيا». 

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ويوم الإثنين، شدد الكوني خلال لقاء المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوكالة الأمم المتحدة للهجرة عثمان البليسي، على «ضرورة توحيد الجهود لمساندة الاستراتيچية الوطنية للحد من الهجرة غير الشرعية من الجنوب قبل وصول المهاجرين لمناطق الشمال»، مؤكدًا «ضرورة خلق تنمية مكانية في دول المصدر للحد من رغبة المهاجرين ترك أوطانهم، للبحث عن سوق العمل خارجها».

الكوني وسفيرا تشاد والنيجر في كلمة بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس، 28 نوفمبر 2023. (المجلس الرئاسي)
الكوني وسفيرا تشاد والنيجر في كلمة بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس، 28 نوفمبر 2023. (المجلس الرئاسي)
الكوني وسفيرا تشاد والنيجر في كلمة بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس، 28 نوفمبر 2023. (المجلس الرئاسي)
الكوني وسفيرا تشاد والنيجر في كلمة بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس، 28 نوفمبر 2023. (المجلس الرئاسي)
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