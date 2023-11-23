الكوني يترأس وفد ليبيا في قمة مجموعة العشرة الأفريقية بغينيا الاستوائية

القاهرة - بوابة الوسط

يترأس عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني الوفد الليبي المشارك في القمة الخامسة لمجموعة العشرة التابعة للاتحاد الأفريقي التي تستضيفها غينيا الاستوائية.

وتوجه الكوني مساء اليوم الخميس إلى مدينة أويالا بغينيا الاستوائية للمشاركة في أعمال القمة الأفريقية المعنية بملف إصلاح مجلس الأمن الدولي والتي ستنعقد غدا الجمعة على مستوى رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

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ويرافق الكوني رئيس اللجنة التأسيسية لبنك الاستثمار الأفريقي مستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي مصطفى المانع، وذلك في إطار اهتمام ليبيا بهذه المؤسسة المالية القارية الضخمة.

وسبق الكوني إلى غينيا المُكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الطاهر الباعور للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية للقمة الأفريقية.