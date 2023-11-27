في لقاء مع مسؤول أممي.. الكوني يدعو إلى «تنمية مكانية» بدول المصدر للحد من الهجرة غير الشرعية

القاهرة - بوابة الوسط

شدد نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الإثنين، على «ضرورة توحيد الجهود لمساندة الاستراتيجية الوطنية للحد من الهجرة غير الشرعية من الجنوب قبل وصول المهاجرين لمناطق الشمال»، مؤكدا «ضرورة خلق تنمية مكانية في دول المصدر للحد من رغبة المهاجرين ترك أوطانهم، للبحث عن سوق العمل خارجها».

وأوضح النائب خلال لقاء المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوكالة الأمم المتحدة للهجرة عثمان البليسي، أن «ليبيا بلد عبور، وعايشت التعامل مع العمالة الوافدة عبر تاريخها دون أي مشاكل تذكر»، واستدرك بالقول إن «تغير الأوضاع الحالية وتدخل عوامل التخريب والاتجار بالبشر وإشكاليات الإجرام العابر للحدود جعل من الهجرة غير الشرعية عبئا يصعب على ليبيا التعامل معه بمفردها»، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

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بدوره أشاد المدير الإقليمي بجهود ليبيا خلال العقود الماضية في هذا الشأن باستضافتها المهاجرين وتقديم الرعاية الكاملة لهم في مراكز الإيواء، وتنفيذ برامج العودة الطوعية أو إعادة التوطين في دول المقصد، ومعاملتهم وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان. واستعرض رؤية الوكالة للحد من الهجرة بإقامة تنمية مكانية، في دول المصدر لتأهيل العمالة تمهيدا لانخراطهم في سوق عمل الدول حسب احتياجها بطريقة نظامية.

المسؤول الأممي يؤكد أهمية تطوير المراكز الحدودية

وأشار البلبيسي إلى «أهمية تطوير المراكز الحدودية، وتوفير الإمكانيات اللوجستية التي تؤهلها القيام بمهامها، وتأهيل العناصر البشرية لمكافحة الجريمة بشتى أنواعها، والاهتمام بالجانب الصحي للمهاجرين». وجرى التأكيد على توحيد الجهود بين ليبيا ووكالة الأمم المتحدة للهجرة ودول المقصد المتضررة من الهجرة للحد منها وتنظيمها.

وفي وقت سابق، انطلقت أعمال مؤتمر وزراء عمل تجمع دول الساحل والصحراء في طرابلس، ودعا رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة الاتحاد الأوروبي إلى الاهتمام بشكل أكبر بظاهرة الهجرة غير الشرعية، وعدم التعويل فقط على الدول الأفريقية في التعامل مع تلك الظاهرة، معربا عن استعداد حكومته لتنفيذ أي برنامج مشترك في هذا الإطار يخدم الجميع.