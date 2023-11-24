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الكوني يناقش مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ملف الانتخابات ومشروع المصالحة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 نوفمبر 2023, 08:06 مساء
الكوني يناقش مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ملف الانتخابات ومشروع المصالحة
الكوني في لقائه مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي في غينيا الاستوائية، 24 نوفمبر 2022 (المجلس الرئاسي)
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ناقش عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، خلال لقائه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، عددا من القضايا الخاصة بالوضع السياسي في ليبيا، منها الانتخابات وتحقيق الاستقرار بجانب مشروع المصالحة.

عقد اللقاء على هامش قمة مجموعة العشرة، المعنية بإصلاح مجلس الأمن، في غينيا الاستوائية اليوم الجمعة.

دعم أفريقي لمشروع المصالحة
وخلال اللقاء، أكد فكي دعم المفوضية نجاح مشروع المصالحة الذي يقوده المجلس الرئاسي، للوصول إلى مرحلة الاستقرار التي تمهد الطريق لإجراء الانتخابات.

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وأشاد فكي بـ«حرص الكوني على دعم المسار السياسي في ليبيا، ومناقشة الملف الليبي في كل القمم الأفريقية».

ويرأس الكوني الوفد الليبي المشارك في القمة الخامسة لمجموعة العشرة التابعة للاتحاد الأفريقي التي تستضيفها غينيا الاستوائية.

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