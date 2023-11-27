  • Alwasat News
Atwasat

باتيلي يطلع عطاف على تقييمه لسير العملية السياسية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 نوفمبر 2023, 09:04 مساء
باتيلي يطلع عطاف على تقييمه لسير العملية السياسية في ليبيا
لقاء عطاف وباتيلي بالجزائر العاصمة، الإثنين 27 نوفمبر 2023. (الخارجية الجزائرية)
alwasat radio

شارك المبعوث الأممي عبدالله باتيلي وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف تقييمه لسير العملية السياسية في ليبيا، وتبادل وجهات النظر حول جهود المصالحة الوطنية وقضايا أخرى.

جاء ذلك خلال لقاء جمع المبعوث الأممي والوزير عطاف في العاصمة الجزائرية للتشاور والتنسيق حول المستجدات على الساحة الليبية مع الجهات الفاعلة الإقليمية.

- عطاف لـ«باتيلي»: مسار الانتخابات بحاجة إلى مسار المصالحة

وقال باتيلي في منشور عبر حسابه على موقع «إكس» (تويتر سابقا)، إنهما اتفقا على «ضرورة انخراط القادة الليبيين في معالجة القضايا الخلافية بهدف المضي قدمًا نحو إجراء الانتخابات، وذلك استجابة لانتظارات الشعب الليبي الذي يتوق لضمان وحدة البلاد وتدشين حقبة من السلام والاستقرار والازدهار أمامها».

مبادرة باتيلي للحل السياسي في ليبيا
ودعا المبعوث الأممي الأطراف الخمسة الرئيسية في ليبيا إلى الانخراط في حوار تحضيري، وهم: رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة محمد تكالة، وقائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، ورئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي.

لكن الحكومة المكلفة من مجلس النواب أعربت في بيان الخميس الماضي عن «استغرابها من إقحام حكومة منتهية الولاية (حكومة الدبيبة)» في الحوار الذي يعتزم المبعوث الأممي عقده، مقابل «إقصاء حكومة معينة من مجلس النواب»، مشيرين إلى أن المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة «كيانات منبثقة عن اتفاقات سابقة وانتهت مدتها وولايتها»، كما أنها «لم تُنتخب» و«لم تنبثق عن كيانات الشرعية المنتخبة».

وهو الموقف الذي تبناه مجلس النواب، حين أعرب عن رفضه المشاركة في أي حوار أو اتفاق سياسي «لا يحترم الإرادة الليبية والمؤسسات الشرعية المنتخبة من الشعب الليبي»، مبديًا تحفظه على عدم دعوة حكومة حماد إلى اجتماع باتيلي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. «في التسعين» يتناول «ديربي» طرابلس وأزمة التحكيم والظهور «الكونفدرالي»

شاهد.. «في التسعين» يتناول «ديربي» طرابلس وأزمة التحكيم والظهور «الكونفدرالي»
بوريل: إقامة دولة فلسطينية أفضل ضمانة لأمن إسرائيل

بوريل: إقامة دولة فلسطينية أفضل ضمانة لأمن إسرائيل
شاهد.. مقصية الشاب الصاعد غارناتشو المذهلة تخطف عشاق مانشستر يونايتد

شاهد.. مقصية الشاب الصاعد غارناتشو المذهلة تخطف عشاق مانشستر يونايتد
جيش الاحتلال يطرد ضابطين من قواته هربا من المعارك في غزة

جيش الاحتلال يطرد ضابطين من قواته هربا من المعارك في غزة
«صفا»: استعراض قوة «القسام» خلال تسليم الأسرى من قلب مدينة غزة يكشف زيف الإنجاز العسكري للاحتلال

«صفا»: استعراض قوة «القسام» خلال تسليم الأسرى من قلب مدينة غزة يكشف زيف الإنجاز ...
شاهد.. ثنائية تسقط الهلال الليبي على أرض اتحاد العاصمة الجزائري في «الكونفدرالية»

شاهد.. ثنائية تسقط الهلال الليبي على أرض اتحاد العاصمة الجزائري في ...
«مؤسسة الاستثمار»: رفع آخر الحجوزات القضائية على الأصول الليبية في فرنسا

«مؤسسة الاستثمار»: رفع آخر الحجوزات القضائية على الأصول الليبية في فرنسا
«حكومة حماد»: 56 عميد بلدية يرفضون مبادرة باتيلي

«حكومة حماد»: 56 عميد بلدية يرفضون مبادرة باتيلي
مكاري والطبال يسجلان فوزًا ثمينًا للنصر أمام المروج في الدوري الليبي

مكاري والطبال يسجلان فوزًا ثمينًا للنصر أمام المروج في الدوري الليبي
البعثة الأممية تدعم حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات في ليبيا

البعثة الأممية تدعم حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات في ليبيا
الانقسام يعرقل الإعمار والتنمية .. مشروعات «الحكومتين» لم تتجاوز التصريحات

الانقسام يعرقل الإعمار والتنمية .. مشروعات «الحكومتين» لم تتجاوز التصريحات
اختلاسات ووقائع فساد بالجملة في فروع المصارف الليبية تطال مديرين وموظفين

اختلاسات ووقائع فساد بالجملة في فروع المصارف الليبية تطال مديرين وموظفين
الأرض تستقبل رسالة من الفضاء من مسافة 10 ملايين ميل

الأرض تستقبل رسالة من الفضاء من مسافة 10 ملايين ميل
حل الدولتين؟

حل الدولتين؟
عصر جديد لعلاج السمنة وسط دعوات إلى الحذر في استخدام أدوية السكري

عصر جديد لعلاج السمنة وسط دعوات إلى الحذر في استخدام أدوية السكري
برلمان أطفال ليبيا ينتخب فتاة لرئاسته (صور)

برلمان أطفال ليبيا ينتخب فتاة لرئاسته (صور)
«موثوق».. منصة جديدة في ليبيا لتسجيل واعتماد المتاجر الإلكترونية

«موثوق».. منصة جديدة في ليبيا لتسجيل واعتماد المتاجر الإلكترونية
استخدام المضادات الحيوية يزيد مخاطر الإصابة بالتسمم الدموي

استخدام المضادات الحيوية يزيد مخاطر الإصابة بالتسمم الدموي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تدريب 21 عسكريًا من قوة مكافحة الإرهاب في مجال القانون الدولي الإنساني
تدريب 21 عسكريًا من قوة مكافحة الإرهاب في مجال القانون الدولي ...
الدبيبة يوجه كلمة إلى الشعب الليبي بشأن مستجدات الأوضاع السياسية
الدبيبة يوجه كلمة إلى الشعب الليبي بشأن مستجدات الأوضاع السياسية
الشهوبي يأذن بطرح مشروع صيانة طريق زويلة - تمسة في مناقصة محدودة
الشهوبي يأذن بطرح مشروع صيانة طريق زويلة - تمسة في مناقصة محدودة
شاهد في «هنا ليبيا»: الطوفان يمسح غبار السنين عن ساقية درنة
شاهد في «هنا ليبيا»: الطوفان يمسح غبار السنين عن ساقية درنة
تأجيل كلمة الدبيبة بشأن مستجدات الأوضاع السياسية إلى الثلاثاء
تأجيل كلمة الدبيبة بشأن مستجدات الأوضاع السياسية إلى الثلاثاء
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)...
ضبط أحد عناصر «الكانيات» من المتورطين في قضايا المقابر الجماعية
ضبط أحد عناصر «الكانيات» من المتورطين في قضايا المقابر ......
الشهوبي يخطر الدبيبة بموعد استكمال مشروع مطار طرابلس العالمي
الشهوبي يخطر الدبيبة بموعد استكمال مشروع مطار طرابلس العالمي...
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 جامعة عربية
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 ......
أسعار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية (الخميس 9 نوفمبر 2023)
أسعار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية ......
المزيد
باتيلي يطلع عطاف على تقييمه لسير العملية السياسية في ليبيا
باتيلي يطلع عطاف على تقييمه لسير العملية السياسية في ليبيا...
هل تضيف «التعليم» موضوع مكافحة الفساد إلى المناهج الدراسية؟
هل تضيف «التعليم» موضوع مكافحة الفساد إلى المناهج الدراسية؟...
عطاف لـ«باتيلي»: مسار الانتخابات بحاجة إلى مسار المصالحة
عطاف لـ«باتيلي»: مسار الانتخابات بحاجة إلى مسار المصالحة...
تأجيل كلمة الدبيبة بشأن مستجدات الأوضاع السياسية إلى الثلاثاء
تأجيل كلمة الدبيبة بشأن مستجدات الأوضاع السياسية إلى ......
شاهد في «هنا ليبيا»: الطوفان يمسح غبار السنين عن ساقية درنة
شاهد في «هنا ليبيا»: الطوفان يمسح غبار السنين عن ساقية درنة...
المزيد