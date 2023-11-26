شاهد في «اقتصاد بلس»: الاعتداءات تهدد الأمن المائي.. و100 دينار لكل ساعة تدريس جامعي

القاهرة - بوابة الوسط

سلَّطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv) اليوم الأحد، الضوء على ملف الاعتداءات المتكررة على خطوط النهر الصناعي والتي تهدد الأمن المائي للبلد، في ضوء إعلان النيابة العامة إثبات 212 واقعة تعدٍّ على الخط الممتد عبر محطات تغذية مدينة طرابلس، و22 واقعة تعدٍّ على المسار الشرقي.

ودأبت الأجهزة المعنية خلال الفترات السابقة اكتشاف حالات تخريب لخطوط نقل المياه، وهو ما يؤدي إلى قطع مياه الشرب عن بعض المناطق.

قرار حكومي بشأن مرتبات أعضاء هيئة التدريس الجامعي

وأشار البرنامج إلى قرار رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة بشأن مرتبات أعضاء هيئة التدريس الجامعي والذي حدد مقابل الساعات التدريسية للأستاذ بـ100 دينار، والأستاذ المشارك 90 دينارًا، والأستاذ المساعد 80 دينارًا، والمحاضر 75 دينارًا، والمحاضر المساعد 70 دينارًا.

ونص القرار على تحديد عدد ساعات التدريس النظرية 4 ساعات للأستاذ والأستاذ المشارك، و6 ساعات للأستاذ المساعد والمحاضر، و8 ساعات للمحاضر المساعد، وأما الساعات العلمية والبحثية 4 ساعات للأستاذ والأستاذ المساعد والمحاضر، و6 ساعات للأستاذ المشارك، وساعتان للمحاضر المساعد.

وتطرق البرنامج كذلك، إلى إعلان السفارة الليبية في مدريد أمس السبت استلام 12 قطعة أثرية منهوبة ومهربة من ليبيا بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الإسبانية السادسة.

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