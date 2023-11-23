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اللافي: ليبيا ستبقى دولة مدنية حرة غنية بعراقتها وتماسك مجتمعها وتصالحه

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 نوفمبر 2023, 07:20 مساء
اللافي: ليبيا ستبقى دولة مدنية حرة غنية بعراقتها وتماسك مجتمعها وتصالحه
اللافي متحدثا في حفل تخريج الدفعة السادسة من منتسبي الجيش لـ«لواء 444 قتال». (المجلس الرئاسي)
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أكد عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي أن «ليبيا ستبقى دولة مدنية، حرة غنية بعراقتها، وتماسك مجتمعها وتصالحه» كما «ستظل قوية ومنيعة بمؤسساتها الوطنية الراسخة الموحدة، نرفع جميعا رايتها، ونحمل الاعتزاز بها في أرواحنا» وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

جاء ذلك خلال كلمته في حفل تخريج الدفعة السادسة من منتسبي الجيش لـ«لواء 444 قتال» التابع لمنطقة طرابلس العسكرية الذي أقيم صباح اليوم الخميس بمشاركة كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، ومعاون رئيس الأركان العامة آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي الفريق صلاح النمروش، ورؤساء الأركانات والوحدات، وآمري المناطق العسكرية طرابلس والوسطى والساحل الغربي، وآمر اللواء 444 قتال، ولفيف من أسر الخريجين.

اللافي يهنئ الخريجين
وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن اللافي أعطى بصفته ممثلا للمجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الإذن لآمر العرض ببدء الاستعراض العسكري لأفراد من الخريجين الجدد والجنود النظاميين، ووحدات القوات الخاصة الصاعقة، والمرور من أمام المنصة الرئيسية، وذلك قبل أن يلقي كلمته بمناسبة الاحتفالية.

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وقال اللافي في كلمته «إننا اليوم نحتفل بتخريج دفعة جديدة من أبناء ليبيا البررة الأخيار، الذين تعلموا في المدرسة العسكرية الليبية الالتزام والانضباط ومبادئ الوطنية وقيم العزة والإباء، واهبين أنفسهم للوطن، محافظين على أرضه ومقدرات شعبه، وتسلحوا بالإيمان والعلم في هذا الصرح العريق عسكريا».

وهنأ اللافي الخريجين بانضمامهم إلى صفوف الجيش، معربا عن تقديره لأسر الخريجين «الذين ضربوا مثالا رائعًا في التضحية وإعلاء مصلحة الوطن، وجادوا بأعز ما منحهم الله من أجل الوطن».

اللافي يفتتح مرافق خدمية
وافتتح اللافي رفقة الحاضرين للمناسبة عددا من المرافق الخدمية لمنتسبي «اللواء 444 قتال»، بالإضافة إلى منتدى وناد رياضي بالملاعب والصالات. وذلك قبل تكريمه وتكالة والدبيبة من طرف آمر اللواء محمود حمزة.

مشاركة اللافي في حفل تخريج الدفعة السادسة من منتسبي الجيش لـ«لواء 444 قتال». (المجلس الرئاسي)
مشاركة اللافي في حفل تخريج الدفعة السادسة من منتسبي الجيش لـ«لواء 444 قتال». (المجلس الرئاسي)
مشاركة اللافي في حفل تخريج الدفعة السادسة من منتسبي الجيش لـ«لواء 444 قتال». (المجلس الرئاسي)
مشاركة اللافي في حفل تخريج الدفعة السادسة من منتسبي الجيش لـ«لواء 444 قتال». (المجلس الرئاسي)
حفل تخريج الدفعة السادسة من منتسبي الجيش لـ«لواء 444 قتال». (المجلس الرئاسي)
حفل تخريج الدفعة السادسة من منتسبي الجيش لـ«لواء 444 قتال». (المجلس الرئاسي)
حفل تخريج الدفعة السادسة من منتسبي الجيش لـ«لواء 444 قتال». (المجلس الرئاسي)
حفل تخريج الدفعة السادسة من منتسبي الجيش لـ«لواء 444 قتال». (المجلس الرئاسي)
حفل تخريج الدفعة السادسة من منتسبي الجيش لـ«لواء 444 قتال». (المجلس الرئاسي)
حفل تخريج الدفعة السادسة من منتسبي الجيش لـ«لواء 444 قتال». (المجلس الرئاسي)
حفل تخريج الدفعة السادسة من منتسبي الجيش لـ«لواء 444 قتال». (المجلس الرئاسي)
حفل تخريج الدفعة السادسة من منتسبي الجيش لـ«لواء 444 قتال». (المجلس الرئاسي)
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