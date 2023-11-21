اللافي يبحث مع القائم بالأعمال المصري آليات دفع العملية السياسية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحث عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي خلال لقائه اليوم الثلاثاء مع القائم بالأعمال في السفارة المصرية لدى ليبيا، السفير تامر مصطفى، آليات دفع العملية السياسية وتحقيق الاستقرار الدائم في البلاد، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وقال المكتب الإعلامي إن اللافي ناقش مع القائم بالأعمال المصري خلال اللقاء الذي عُقِد بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، تطورات المشهد السياسي في ليبيا، وبحثا آليات دفع العملية السياسية في ليبيا، للوصول إلى إجراء الاستحقاقات الانتخابية بمشاركة الجميع، وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وتحقيق الاستقرار الدائم في البلاد.

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وأضاف المكتب الإعلامي أن اللقاء تطرق أيضًا إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية وسط تخاذل دولي غير مبرر، وسبل تنسيق المواقف المشتركة بين البلدين بما يعزز الموقف العربي والأفريقي لإيقاف هذه الاعتداءات.

لقاء اللافي مع القام بالأعمال المصري تامر مصطفى، الثلاثاء 21 نوفمبر 2023. (المجلس الرئاسي)