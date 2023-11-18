استمرار عمل فتح المسارات بطريق 20 رمضان في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت شركة الخدمات العامة في طرابلس اليوم السبت استمرار عمل لجنة فتح المسارات بمنطقة الحارات ضمن المرحلة الرابعة لطريق 20 رمضان، وذلك بالتعاون مع مركز الحرس البلدي التابع للشركة.

وفي 11 نوفمبر الجاري، بدأت المرحلة الرابعة لأعمال الإزالة وفتح المسارات لطريق 20 رمضان من الكوبري السريع إلى كوبري منطقة عرادة.

اعمال الإزالة تجري وفق مخطط بلدية سوق الجمعة

وأكدت شركة الخدمات أن أعمال المرحلة ستجري حسب المخطط العام المعتمد داخل بلدية سوق الجمعة بالتعاون مع لجنة فتح المسارات ومركز الحرس البلدي,

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وشارك في أعمال الإزالة وفتح المسارات جهاز «الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» وجهاز الشرطة القضائية.

موظفون يعاينون مسار طريق 20 رمضان بطرابلس. (شركة الخدمات العامة)

منزل في مسار طريق 20 رمضان بطرابلس. (شركة الخدمات العامة)