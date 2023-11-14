وفد الشركات المصرية المنفذة لطريق جالو - أجدابيا يتفقد أرض المشروع

القاهرة - بوابة الوسط

تفقد فريق فني تابع لائتلاف الشركات المصرية المنفذة لطريق «جالو - أجدابيا» المشروع ميدانيا قبيل البدء في العمل على أرض الواقع.

والتقى الفريق عميد المجلس البلدي جالو أحمد الشحاتي وعميد المجلس البلدي أوجلة أحمد بترول وعضو مجلس النواب عن جالو - إجخرة أحمد ماقيق وأعيان ومشايخ الواحات ولجنة المطالب بحقوق الواحات، حسب بيان بلدية جالو على صفحتها في موقع «فيسبوك» أمس الإثنين.

الشروع في تنفيذ طريق في سرت

وفي سرت، انطلقت أعمال تمهيد طريق جديد يربط بين الحي السكني «101» بمحلة الجزيرة إلى طريق 9.9 بمحلة الرباط.

- استمرار العمل في رصف طريق مدرسة «ليبيا المجد» بطرابلس (صور)

وقالت بلدية سرت، في بيان، إن طول الطريق يصل إلى 1.3 كيلومتر، وتنفذه شركة وطنية بدعم وتمويل من الحكومة المكلفة من مجلس النواب، ومدة تنفيذ الأعمال ثلاثة أشهر تحت إشراف وإدارة مشروعات البلدية وبالتعاون مع مصلحة الطرق

وصرح عميد المجلس البلدي سرت مختار المعداني بأن المشروع سيسهم في حل المشكلات التي يعاني منها السكان بحي محلة الجزيرة لوجود طريق واحد فقط يربط الحي بالمدينة.