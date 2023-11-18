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«بلدي غدامس»: انتشار الحشرة القشرية الخضراء

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 نوفمبر 2023, 12:40 مساء
«بلدي غدامس»: انتشار الحشرة القشرية الخضراء
من اجتماع لجنة مكافحة الحشرة القشرية الخضراء بالجهات والجمعيات الزراعية يوم الخميس 16 نوفمبر 2023. (المجلس البلدي غدامس)
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أعلن المجلس البلدي في غدامس انتشار الحشرة القشرية الخضراء بمزارع المدينة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة مكافحة الحشرة القشرية الخضراء بالجهات والجمعيات الزراعية يوم الخميس الماضي. وطالبت اللجنة بتكاتف الجهود، للقضاء على هذه الآفة، والحد من انتشارها، حسب بيان صادر عن المجلس.

ما هي الحشرة القشرية الخضراء؟
تعد الحشرة القشرية الخضراء من الآفات الزراعية الخطيرة التي تتغذى على أوراق المحاصيل الزراعية وثمارها، وتتسم بلونها الأخضر الزيتوني وأجنحتها الصلبة، ولها القدرة على الطيران مسافات طويلة، مما يسهل انتشارها السريع. 

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وحسب الأمم المتحدة، تهدد هذه الحشرة إنتاج التمور في ليبيا، الذي يقدر بنحو 174 ألف طن سنويا، إذ تنتشر أكثر من 6 ملايين شجرة نخيل على منطقة جغرافية واسعة تمتد من شرق البلاد في واحات الجغبوب والكفرة وجالو وأوجلة إلى مناطق الوسط في الجفرة، وجنوبا في واحات إقليم فزان وشمالا على طول الساحل الليبي.

من اجتماع لجنة مكافحة الحشرة القشرية الخضراء بالجهات والجمعيات الزراعية يوم الخميس 16 نوفمبر 2023. (المجلس البلدي غدامس)
من اجتماع لجنة مكافحة الحشرة القشرية الخضراء بالجهات والجمعيات الزراعية يوم الخميس 16 نوفمبر 2023. (المجلس البلدي غدامس)
من اجتماع لجنة مكافحة الحشرة القشرية الخضراء بالجهات والجمعيات الزراعية يوم الخميس 16 نوفمبر 2023. (المجلس البلدي غدامس)
من اجتماع لجنة مكافحة الحشرة القشرية الخضراء بالجهات والجمعيات الزراعية يوم الخميس 16 نوفمبر 2023. (المجلس البلدي غدامس)
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