حبس عميد بلدية سلوق احتياطيًا بتهمة اختلاس 929 ألف دينار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت النيابة العامة، مساء اليوم الخميس، حبس عميد بلدية سلوق بتهمة الاستيلاء على 929 ألفا و767 دينارًا، عن طريق إسناد مشروعات لشركة يديرها أقاربه.

وقال مكتب النائب العام، على «فيسبوك»، إن نيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف بنغازي حققت في التقارير التي تضمنت شواهد إساءة عميد البلدية سلطة الوظيفة الموكلة إليه.

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وأثبتت التحقيقات اتجاه إرادة المسؤول إلى الاستيلاء على 929 ألفا و767 دينارًا، وتحلّله من قواعد وضوابط إدارة المال العام؛ حيث أجاز إسناد مشروعات إلى شركة تدار بمعرفة ذوي قرباه، وتعمده صرف ثمن عقود رغم انتفاء تنفيذ الأعمال الواجب تنفيذها، وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبسه احتياطيًا على ذمة القضية.