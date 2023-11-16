الدبيبة يوجه بتسوية أوضاع المعيدين وصرف رواتبهم وفق جدول المرتبات الموحد

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة تعليماته لوزيري التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، والتعليم التقني والفني يخلف السيفاو، بالتنسيق مع وزارة المالية لتسوية أوضاع المعيدين بالجامعات، وصرف مرتباتهم وفق جدول المرتبات الموحد.

جاء ذلك في خطاب وجهه وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة اليوم الخميس إلى الوزيرين، حسبما نشرت منصة «حكومتنا» على فيسبوك.

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وأشار خطاب جمعة إلى إصدار الدبيبة تعليمات للجامعات والمعاهد العليا بالتنفيذ مباشرة من خلال النافذة المالية المفتوحة لهم من وزارة المالية تسهيلاً للإجراءات.

اعتصام أعضاء هيئة التعليم الجامعي

يتزامن ذلك مع اعتصام أعضاء هيئة التعليم الجامعي، في وقت قالت فيه النقابة إنها توصلت إلى اتفاقات مهمة خلال لقاء أخير مع الدبيبة وحكومته إلا أن بعض القضايا الأساسية مازالت عالقة وأهمها «الشروع في التنفيذ اعتبارا من شهر نوفمبر الجاري، وصرف العبء الدراسي الإضافي لأعضاء هيئة التدريس إلى حين إعداد المنظومة الإلكترونية».

كما تطالب النقابة بـ«الالتزام بتعديل مرتبات المعيدين دون حرمانهم من حقوقهم في الإيفاد وتغيير صفتهم إلى أعضاء هيئة تدريس بعد حصولهم على الدرجة العلمية والذين التزمت النقابة بعدم التخلي عنهم مهما كانت الأسباب»، وفق البيان.