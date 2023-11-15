شاهد في «اقتصاد بلس»: انخفاض التضخم.. هل ينعش القدرة الشرائية للمواطن؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلَّطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الأربعاء، الضوء على إعلان مصرف ليبيا المركزي انخفاض الرقم القياسي للتضخم خلال الأشهر العشر الأولى من العام الجاري إلى 2.1% مقارنة بـ3.1% خلال الربع الأول من العام، بينما كان المعدل عند مستوى 4.6% خلال العام الماضي.

ويشير خبراء إلى أن الرقم المسجل خلال العام الجاري يعتبر إيجابيا للاقتصاد الوطني، حيث شمل أسعار المشروبات والتبغ والملابس والسلع الغذائية، لكنهم يشيرون إلى أن القدرة الشرائية للأسر الليبية أصبحت ضعيفة، حيث تشهد الأسعار تقلبات بين الارتفاع والانخفاض بناء على سعر الصرف في السوق الموازية، فهل تنجح الحكومات في ضبط أسعار الدولار مقابل الدينار؟.

تركيا تعفي الليبيين الأصغر من 16 عاما والأكبر من 45 عاما من التأشيرة

وأشار البرنامج إلى قرار الحكومة التركية إعفاء الليبيين الأصغر من 16 عاما والأكبر من 45 عاما من التأشيرة المسبقة لدخول البلاد، وذلك بدءا من اليوم الأربعاء 15 نوفمبر الجاري، وفق ما نشرته منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبر صفحتها على «فيسبوك».

تسجيل 212 تعديا على خط النهر الصناعي المغذي لمدينة طرابلس

وفي جزء آخر، لفت البرنامج إلى إعلان النيابة العامة، أول من أمس الإثنين، تسجيل 212 واقعة تعدٍ على خط النهر الصناعي الممتد عبر محطات تغذية مدينة طرابلس، بالإضافة إلى 22 واقعة تعدٍ على المسار الشرقي لمنظومة النهر الصناعي.

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