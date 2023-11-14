رئيس شركة مليتة يتفقد المجمع الصناعي التابع للشركة شرق زوارة

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى رئيس لجنة إدارة شركة «مليتة» للنفط والغاز بشير الزنتاني، اليوم الثلاثاء، زيارة تفقدية إلى مجمع مليتة الصناعي، رفقة مدير عام شركة «إيني شمال أفريقيا» أنطونيو بالديساري، وذلك بعد يوم من سقوط قذيفة داخل المجمع الواقع شرق مدينة زوارة.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها على «فيسبوك» إن هذه الزيارة جاءت «للاطمئنان على العاملين بالمجمع وتأكيد سير العملية الإنتاجية بشكلها المعتاد»، وذلك بتكليف مباشر من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة.

- مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: سقوط قذيفة على مقر «إيني» بزوارة.. ولا خسائر

وسقطت قذيفة عشوائية صباح أمس الإثنين في مقر شركة «إيني» الإيطالية شرق مدينة زوارة، دون حدوث أضرار، على ما أفاد مصدر أمني «بوابة الوسط»، مرجحًا أن تكون القذيفة قد أُطلقت من موقع جنوب مقر الشركة.

زيارة رئيس شركة مليتة ورئيس شركة إيني للمجمع الصناعي شرق زوارة، الإثنين 14 نوفمبر 2023. (المؤسسة الوطنية للنفط)